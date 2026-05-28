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CBF confirmou lesão de grau 2 na panturrilha; atacante vai desfalcar amistosos antes do Mundial.

Publicado em 28 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (28) que Neymar sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Com isso, o atacante vai desfalcar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Panamá e Egito, marcados para os próximos dias antes da Copa do Mundo.

Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, Neymar deve voltar aos gramados entre duas e três semanas.

Porém, caso o prazo de recuperação aumente, o camisa 10 pode perder a estreia do Brasil no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos.

Exames confirmaram ruptura parcial

De acordo com a CBF, os exames apontaram uma lesão de grau 2 na panturrilha. Esse tipo de problema acontece quando há ruptura parcial das fibras musculares.

Além disso, a lesão causa dor moderada, perda parcial de força e limitação dos movimentos.

Na última semana, Neymar já havia apresentado um edema na região, o que aumentou a preocupação sobre uma possível lesão muscular.

Segundo especialistas, o edema muscular ocorre por acúmulo de líquidos causado por trauma, sobrecarga ou estiramento das fibras musculares.

Neymar sentiu dores em jogo do Santos

O problema físico começou no dia 17 de maio, durante a derrota do Santos para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Neymar deixou o campo após reclamar de dores na panturrilha direita. Inicialmente, o Santos informou que o jogador havia sofrido apenas uma leve pancada.

Além disso, Neymar não participou do treino da Seleção Brasileira na quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Depois disso, a CBF encaminhou o atacante para exames complementares em uma clínica da região.

Seleção fará dois amistosos antes da Copa

A Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti ainda fará dois amistosos antes da Copa do Mundo.

O primeiro confronto será neste domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã. Em seguida, o Brasil enfrenta o Egito no dia 6 de junho, nos Estados Unidos.

Agora, a expectativa da comissão técnica é recuperar Neymar a tempo da estreia da Seleção no Mundial.

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