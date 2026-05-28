A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (28) que Neymar sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.
Com isso, o atacante vai desfalcar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Panamá e Egito, marcados para os próximos dias antes da Copa do Mundo.
Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, Neymar deve voltar aos gramados entre duas e três semanas.
Porém, caso o prazo de recuperação aumente, o camisa 10 pode perder a estreia do Brasil no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos.
Exames confirmaram ruptura parcial
De acordo com a CBF, os exames apontaram uma lesão de grau 2 na panturrilha. Esse tipo de problema acontece quando há ruptura parcial das fibras musculares.
Além disso, a lesão causa dor moderada, perda parcial de força e limitação dos movimentos.
Na última semana, Neymar já havia apresentado um edema na região, o que aumentou a preocupação sobre uma possível lesão muscular.
Segundo especialistas, o edema muscular ocorre por acúmulo de líquidos causado por trauma, sobrecarga ou estiramento das fibras musculares.
Neymar sentiu dores em jogo do Santos
O problema físico começou no dia 17 de maio, durante a derrota do Santos para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.
Na ocasião, Neymar deixou o campo após reclamar de dores na panturrilha direita. Inicialmente, o Santos informou que o jogador havia sofrido apenas uma leve pancada.
Além disso, Neymar não participou do treino da Seleção Brasileira na quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Depois disso, a CBF encaminhou o atacante para exames complementares em uma clínica da região.
Seleção fará dois amistosos antes da Copa
A Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti ainda fará dois amistosos antes da Copa do Mundo.
O primeiro confronto será neste domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã. Em seguida, o Brasil enfrenta o Egito no dia 6 de junho, nos Estados Unidos.
Agora, a expectativa da comissão técnica é recuperar Neymar a tempo da estreia da Seleção no Mundial.
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