Seminário de Segurança

Evento reúne especialistas e forças de segurança para debater políticas públicas e estratégias de enfrentamento ao crime.

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou nesta quinta-feira (28) o 4º Seminário de Segurança Inovadora. O evento segue até sexta-feira (29) e reúne especialistas, autoridades e representantes das forças de segurança para discutir estratégias de combate ao crime organizado e fortalecimento das políticas públicas no Amazonas.

Considerado um dos principais fóruns de debate sobre segurança pública no estado, o seminário é promovido pela Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social da Aleam, presidida pelo deputado estadual Comandante Dan (Republicanos).

Evento reúne forças de segurança e especialistas

O encontro acontece no Auditório Belarmino Lins, das 8h às 18h. Participam representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, pesquisadores, especialistas e integrantes da sociedade civil.

A abertura oficial foi conduzida pelo presidente em exercício da Aleam, deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), com participação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e do Observatório de Segurança Pública do Amazonas (OSP-AM).

“Todos sabemos o quanto é importante debater a segurança pública em Manaus e em todo o país. Quando realizamos um seminário como este e trazemos especialistas de fora, temos a certeza de que colheremos contribuições positivas”, afirmou Adjuto Afonso.

Seminário debate políticas públicas e controle territorial

Com o tema “Ordem Pública e Controle Territorial: Integração e Participação da Sociedade na Construção de Políticas de Segurança Pública Eficazes”, o seminário promove palestras, painéis e debates técnicos.

O deputado Comandante Dan destacou a importância da troca de experiências entre diferentes regiões do país e celebrou a institucionalização do seminário na Aleam.

“Trazer experiências exitosas de diferentes regiões do Brasil nos permite compreender melhor os problemas da segurança pública e apresentar propostas que atendam às necessidades da população”, destacou.

Segundo o parlamentar, o evento foi oficializado como atividade institucional da Aleam após aprovação de resolução legislativa pelos deputados estaduais.

Especialistas abordam prevenção e integração policial

A programação desta quinta-feira contou com palestras sobre inteligência territorial, integração das forças de segurança e políticas públicas baseadas em evidências.

O coronel José Vicente da Silva, da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e ex-secretário nacional de Segurança Pública, abriu os debates falando sobre prevenção criminal e ocupação estratégica dos territórios.

“A segurança pública é construída no território onde os problemas acontecem. A administração pública é um fator fundamental para a segurança em qualquer localidade”, afirmou.

Também participaram do primeiro dia o delegado da Polícia Federal Humberto Freire de Barros, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bráulio Figueiredo Alves da Silva, e o professor Ricardo Brizola Balestreri.

Programação segue nesta sexta-feira

O segundo dia do seminário terá debates sobre integração das forças policiais, combate ao crime organizado nas fronteiras e ações contra ilícitos ambientais e transfronteiriços.

Entre os palestrantes confirmados estão o professor Cláudio Santiago Dias, o coronel da PMESP Azor Lopes da Silva Júnior, o coronel da PMDF Weslei de Almeida e Santos, o delegado da Polícia Federal Haroldo Sérgio Lima Ferreira, o coronel da PMPI Jacks Daienne Galvão Pereira e o general Glauco Gorbari Corrêa.

O encerramento será realizado pelo deputado estadual Comandante Dan, que apresentará palestra sobre o papel do Legislativo Estadual na construção de políticas públicas voltadas à ordem pública e ao controle territorial.

(*) Com informações da assessoria

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