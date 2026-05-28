Pavimentação

Parlamentares repercutiram agenda do presidente em Manaus e defenderam pavimentação completa da BR-319.

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Amazonas dominou os debates da Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizada nesta quarta-feira (27). Deputados estaduais repercutiram os anúncios feitos durante a agenda presidencial em Manaus e cobraram avanços concretos nas obras de recuperação e pavimentação da BR-319.

A rodovia federal possui cerca de 885 quilômetros e liga Manaus a Porto Velho (RO). Considerada estratégica para o Amazonas, a BR-319 é a única conexão terrestre do estado com o restante do país.

Parlamentares defendem pavimentação completa da BR-319

Durante os pronunciamentos no plenário, o deputado estadual Comandante Dan (Republicanos) criticou o fato de o presidente ter anunciado a entrega oficial de duas pontes reconstruídas na rodovia, estruturas que desabaram em 2022 sobre os rios Curuçá e Autaz-Mirim.

Segundo o parlamentar, a recuperação da BR-319 precisa avançar de forma definitiva, especialmente no chamado “trecho do meio”, localizado entre os quilômetros 250 e 655.

A área é considerada o principal gargalo da rodovia por ainda não possuir pavimentação e enfrentar graves problemas de trafegabilidade durante os períodos de chuva e seca.

“Nós queremos ver é a BR-319 totalmente pavimentada, para que nós possamos usufruir do direito constitucional de ir e vir”, afirmou Comandante Dan.

Deputados avaliam agenda presidencial em Manaus

Durante a sessão, Wilker Barreto também avaliou positivamente a postura institucional adotada pelo governador Roberto Cidade (União Brasil) durante a visita do presidente Lula ao Amazonas.

O parlamentar afirmou que o diálogo entre os governos estadual e federal é necessário para garantir avanços em obras estruturantes para o estado.

“A postura do governador Roberto foi madura. Tem que receber o presidente da República e conversar. É uma agenda de estado”, afirmou.

BR-319 é considerada estratégica para o Amazonas

A BR-319 desempenha papel fundamental para o transporte de cargas, abastecimento e mobilidade da população amazonense.

A falta de pavimentação em parte da rodovia gera dificuldades logísticas, aumenta custos de transporte e intensifica o isolamento terrestre do Amazonas.

A expectativa dos parlamentares é que as ordens de serviço e as licenças ambientais avancem para garantir o início das obras de recuperação completa da estrada.

(*) Com informações da assessoria

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