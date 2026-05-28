Batalhão de elite

Roberto Cidade anunciou criação do batalhão durante inauguração de tanque tático da Polícia Militar.

Manaus (AM) – O governador Roberto Cidade anunciou, nesta quinta-feira (28), a criação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amazonas durante a inauguração do novo tanque tático da Companhia de Operações Especiais (COE).

A medida foi oficializada por meio da assinatura da Mensagem Governamental encaminhada à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que transforma a atual Companhia de Operações Especiais em batalhão especializado da Polícia Militar.

Segundo Roberto Cidade, a iniciativa faz parte dos investimentos do Governo do Amazonas para fortalecer o combate ao crime organizado e modernizar as forças de segurança do estado.

“É importante fortalecer os nossos policiais para enfrentar os desafios do combate ao crime organizado. O Amazonas possui dificuldades logísticas únicas no país e precisamos ampliar os investimentos na segurança pública”, afirmou o governador.

Novo tanque tático

Durante a cerimônia, também foi inaugurado o novo tanque tático da COE, estrutura voltada ao treinamento especializado de policiais militares.

O espaço será utilizado para capacitação em mergulho operacional, salvamento, infiltração aquática e operações de resposta rápida em ambientes extremos.

O tanque possui 819 metros quadrados de área construída e conta com plataformas de salto, área operacional e estrutura técnica para treinamentos especializados.

Segundo o secretário interino de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, o equipamento é estratégico devido à realidade geográfica do Amazonas.

“A maior parte das operações ocorre por via aquática. Nossos rios funcionam como estradas e os operadores precisam estar preparados para esse tipo de atuação”, destacou.

COE

Atualmente, a Companhia de Operações Especiais possui cerca de 70 policiais militares especializados que deverão integrar o futuro Bope.

A unidade atua em operações terrestres, fluviais e aéreas, principalmente no combate ao narcotráfico e ações em áreas de fronteira e selva.

De acordo com o Governo do Amazonas, a COE lidera o ranking de apreensões de drogas da Polícia Militar, com mais de 8,4 toneladas de entorpecentes retiradas de circulação.

O comandante-geral da PM, coronel Klinger Paiva, afirmou que a transformação da companhia em batalhão representa reconhecimento ao trabalho da tropa especializada.

“A criação do Bope fortalece a estrutura da segurança pública e amplia a capacidade operacional da Polícia Militar no enfrentamento à criminalidade violenta”, afirmou.

Leia mais:

Falsa advogada presa por ligação com o CV no Amazonas morre em presídio