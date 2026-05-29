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Governo de Donald Trump anunciou que medida entrará em vigor em junho e atinge as maiores facções criminosas do Brasil.

Washington (EUA) – O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) que irá classificar as facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês).

A decisão foi divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA e passará a valer a partir de 5 de junho, após publicação oficial no Federal Register.

Segundo o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, PCC e Comando Vermelho estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil.

De acordo com Rubio, as duas facções possuem milhares de integrantes e são responsáveis por ataques contra agentes de segurança, autoridades públicas e civis.

O governo norte-americano também afirmou que a atuação dos grupos ultrapassa as fronteiras brasileiras, alcançando outros países da América Latina e os próprios Estados Unidos.

Decisão gera debate sobre soberania brasileira

A medida vinha sendo acompanhada com preocupação por setores do governo brasileiro, que avaliavam possíveis impactos diplomáticos e jurídicos da classificação.

Especialistas apontam que a decisão pode gerar mudanças na cooperação internacional entre os órgãos de segurança dos dois países e levantar discussões sobre soberania nacional.

Entre os pontos debatidos está a possibilidade de alteração nos mecanismos de compartilhamento de informações de inteligência entre Brasil e Estados Unidos.

Política de combate ao narcoterrorismo

A classificação ocorre em meio à política adotada pelo presidente Donald Trump de ampliar ações contra organizações ligadas ao narcotráfico na América Latina.

O governo norte-americano tem utilizado o conceito de “narcoterrorismo” para justificar medidas mais rígidas contra grupos criminosos transnacionais.

O anúncio também ocorre após encontros recentes entre autoridades brasileiras e norte-americanas para discutir estratégias de combate ao crime organizado e ao financiamento de facções criminosas.

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