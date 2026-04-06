Polícia

Distribuição de chocolates seria uma estratégia para atrair menores de idade para a facção

Um adolescente fantasiado de “Coelhinho da Páscoa” foi apreendido no domingo (05/04) em Campo Novo do Parecis, em Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo a polícia, a distribuição de chocolates era uma estratégia para atrair menores de idade e fortalecer a presença da facção Comando Vermelho (CV) na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 197 ovos de Páscoa e 142 kits de doces que seriam entregues. Além do adolescente, outro menor também foi apreendido e um adulto foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações de que pessoas ligadas ao CV estariam organizando a distribuição de alimentos em bairros com maior vulnerabilidade social, como Boa Esperança, Residencial Parecis e Jardim das Palmeiras.

Ao chegar a uma praça, a equipe encontrou o grupo realizando a entrega dos produtos de forma organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

Um dos suspeitos afirmou que a distribuição ainda aconteceria em outros bairros, o que indica, segundo a polícia, que a atividade foi planejada com antecedência.

Os produtos apreendidos eram de fabricação artesanal e não tinham identificação de origem, rótulo ou prazo de validade, o que também pode configurar irregularidade sanitária.

Os três envolvidos foram levados à delegacia. O adulto foi preso e os menores apreendidos por atos infracionais relacionados a crimes como corrupção de menores e participação em organização criminosa.

Veja vídeo:

Polícia prende “coelhinho” do Comando Vermelho durante distribuição de ovos de Páscoa pic.twitter.com/ofjqaG1z3C — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 6, 2026

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