Inusitado

Lista de pacientes exibida em painel de hospital viralizou nas redes sociais

“Ronronaldo Coutinho”, “Periguete” e “Catarrento” estão entre os nomes curiosos de animais atendidos no Hospital Público Veterinário do Amazonas, em Manaus, que viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram o painel eletrônico da unidade, onde aparecem os nomes dos pets em atendimento, e chamaram a atenção pela criatividade dos tutores.

Entre os registros também aparecem animais com nomes acompanhados de sobrenomes, como “Bolinha do Nascimento”, “Jujuba Araújo” e “Pipoca Silva”.

Alguns tutores recorreram a referências da cultura pop e a nomes de celebridades. Entre os exemplos estão “Harry Potter”, “Luke Skywalker Silva” e “Brad Pitt”. Também há homenagens a figuras conhecidas da internet, como Juliano Floss, participante do Big Brother Brasil 2026.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Hospital Veterinário

O Hospital Público Veterinário do Amazonas fica na avenida Mário Ypiranga, no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus. A unidade oferece atendimento para cães e gatos, com serviços como consultas, exames, cirurgias, internações e vacinação.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento prévio.

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