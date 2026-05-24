Borba

Ao longo dos últimos sete anos, Wilson Lima manteve presença constante no interior

O presidente do União Brasil no Amazonas e pré-candidato ao Senado, Wilson Lima, esteve neste sábado (23) no distrito de Canumã, no município de Borba, durante o 27º Festival do Jaraqui. Durante a agenda, ele acompanhou atividades culturais, participou de reuniões políticas e manteve contato com moradores e lideranças locais.

Ao longo dos últimos sete anos, Wilson Lima manteve presença constante no interior do Amazonas, visitando sedes municipais e comunidades da região.

Festival do Jaraqui integra calendário cultural do Amazonas

Wilson acompanhou competições tradicionais do festival, como as disputas de canoagem masculina e feminina e as provas de descamar, limpar e ticar o jaraqui, processo que faz parte do preparo do peixe para consumo.

Realizado nos dias 22 e 23 de maio, o Festival do Jaraqui integra oficialmente o calendário cultural do Amazonas por meio da Lei Estadual nº 3.464/2009. O evento acontece na Foz de Canumã, às margens do Rio Madeira, e celebra a cultura popular, a pesca artesanal e a economia local.

Com pouco mais de quatro mil habitantes, Canumã tem na pesca sua principal atividade econômica. O festival também é marcado pela disputa entre as agremiações Jaraqui da Escama Fina e Jaraqui da Escama Grossa, que mobilizam moradores e visitantes em apresentações culturais.

Wilson acompanha entregas de obras em Canumã

Durante a agenda, Wilson Lima, vereadores de Borba, o prefeito Toco Santana e o vice-prefeito Toinho Cidade acompanharam entregas de obras realizadas pela prefeitura. Entre elas estão a escadaria, a reforma do mercado municipal do distrito e o Peixódromo, espaço que recebe a disputa entre Escama Fina e Escama Grossa.

“Isso daqui faz parte da cultura das pessoas que estão aqui. Isso é importante para fortalecer a identidade desse povo, mas é importante também para fortalecer a atividade econômica”, afirmou Wilson.

Agenda no interior segue neste fim de semana

A agenda de Wilson Lima pelo interior começou ainda na semana passada e se intensificou neste fim de semana. Na sexta-feira (22), ele esteve em Nova Olinda do Norte.

Neste sábado (23), após passar por Canumã, seguiu para Urucará, onde participa da Festa do Divino. Já no domingo (24), desembarca em Maués para continuar a programação das festividades do Divino Espírito Santo. Na semana passada, também esteve em Humaitá e Manicoré.

Investimentos realizados em Borba

Enquanto esteve à frente do Governo do Amazonas, Borba recebeu R$ 33,6 milhões em investimentos em infraestrutura. A principal obra foi a pavimentação da Estrada do Mapiá, com R$ 30,5 milhões aplicados em 23,73 quilômetros de extensão.

Segundo os dados divulgados, as obras geraram mais de 465 empregos diretos e indiretos.

O município também recebeu 2.383 luminárias de LED, por meio de investimento de R$ 6,6 milhões, além de um terminal flutuante de R$ 1,2 milhão e a conclusão do Centro de Convivência do Idoso, com investimento de R$ 1,7 milhão.

Além disso, foram implantadas salas de Telessaúde e realizadas ações sociais que alcançaram 1.587 beneficiários do IPVA Social, 3.257 pessoas atendidas pelo Auxílio Estadual e mais de 382 mil refeições servidas pelo programa Prato Cheio.

(*) Com informações da assessoria

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