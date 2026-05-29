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Parceria com a Major League Fishing prevê feira internacional em 2027 e pode posicionar o estado como referência global no setor

O Amazonas deu um novo passo na estratégia de fortalecimento do turismo e da pesca esportiva. O estado firmou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Major League Fishing (MLF), considerada a maior organização de pesca esportiva do mundo.

O acordo também envolve o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), e o Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam), ligado à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado João Luiz (Republicanos).

Parceria mira desenvolvimento sustentável e turismo internacional

A articulação do acordo foi conduzida pelo deputado João Luiz durante evento em Columbia, capital da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Segundo ele, a cooperação entre as instituições busca ampliar a visibilidade da pesca esportiva amazônica no cenário global, com foco em sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

A previsão da Major League Fishing é iniciar suas atividades no Brasil a partir de 2027.

“A assinatura deste acordo para alavancar o turismo de pesca do Amazonas no cenário internacional representa um dos avanços mais importantes na relação entre os Estados Unidos e o nosso estado”, destacou o deputado João Luiz.

O parlamentar também afirmou que a parceria deve gerar impactos diretos na economia local, especialmente nos municípios que dependem da atividade.

“Vamos divulgar o potencial do nosso turismo de pesca, atrair investimentos para o setor, promover intercâmbios e ampliar oportunidades, sempre com a garantia da conservação ambiental. Quem ganha com isso são as pessoas que vivem da pesca esportiva nos municípios do Amazonas”, afirmou o deputado.

Primeira grande feira internacional está prevista para 2027

A Major League Fishing deve iniciar oficialmente suas operações no Brasil em agosto de 2027. Nesse contexto, está prevista a realização de uma grande exposição internacional de pesca esportiva.

O evento será inspirado no modelo da REDCREST Outdoor Sports Expo, uma das maiores feiras do segmento nos Estados Unidos.

A proposta reúne fabricantes, operadores turísticos, destinos internacionais, marcas de equipamentos, embarcações, veículos, empresas de tecnologia e mídia especializada. Além disso, o encontro deve atrair milhares de visitantes e profissionais do setor.

Com isso, a expectativa é de que a feira se torne a maior da América Latina, colocando o Amazonas e o Brasil em posição de destaque no mercado global de pesca esportiva e turismo de natureza.

Pesca esportiva movimenta economia no Amazonas

No estado, a pesca esportiva tem reconhecimento internacional, especialmente pela captura do tucunaré-açu. A atividade ocorre principalmente entre agosto e março, período de seca na região, com Barcelos como principal destino.

Além disso, o modelo “pesque e solte” sustenta a prática sustentável e ajuda a preservar os recursos naturais.

Atualmente, o setor movimenta mais de R$ 120 milhões por temporada. Dessa forma, a atividade contribui diretamente para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico em diversos municípios amazonenses.

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