Bombeiros

Uma residência abandonada foi destruída pelas chamas na zona oeste da capital amazonense.

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu ao menos duas casas de madeira na tarde desta quinta-feira (28), na rua Humberto de Campos, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Segundo moradores, o fogo começou por volta das 15h. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, moradores da área tentaram controlar as chamas utilizando baldes de água e mangueiras.

Uma das residências atingidas foi completamente destruída pelo incêndio. O imóvel, no entanto, estava abandonado. Já a segunda casa, onde havia moradores, foi parcialmente atingida pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter o fogo e evitar que as chamas se espalhassem para outros imóveis da região.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Bairro já sofreu incêndio de grandes proporções

O caso assustou moradores do bairro, principalmente porque a região já havia sido atingida por um grande incêndio neste ano. No dia 3 de maio, um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 30 casas na comunidade de palafitas do Beco Santa Cruz, conhecido como Beco do Jacaré, também com acesso pela rua Humberto de Campos.

Na ocasião, o fogo se espalhou rapidamente devido à proximidade entre as residências e ao material inflamável das construções.

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