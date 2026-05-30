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Colisão envolvendo um carro e duas motocicletas causou lentidão no trânsito da avenida Autaz Mirim, na zona leste de Manaus

Um acidente envolvendo um carro de passeio e duas motocicletas deixou ao menos duas pessoas feridas na manhã deste sábado (30), na avenida Autaz Mirim, conhecida como Grande Circular, na zona leste de Manaus. Além disso, a colisão provocou lentidão no trânsito em um dos principais corredores viários da capital.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação no local e os primeiros momentos após o acidente.

Motorista relata dinâmica da colisão

De acordo com o condutor do carro, identificado como Leandro, ele seguia no sentido Bola do Produtor–São José atrás de um ônibus quando reduziu a velocidade.

Segundo o motorista, duas motocicletas de transporte por aplicativo trafegavam em alta velocidade e disputavam espaço na via. Nesse momento, um dos motociclistas não conseguiu desviar e acabou provocando a colisão.

Vídeos mostram vítimas na pista

Logo após o acidente, motoristas e pedestres registraram a cena em vídeos que passaram a circular nas redes sociais.

As imagens mostram um motociclista caído no asfalto enquanto aguardava atendimento médico. Além disso, uma motocicleta aparece caída à frente do carro de passeio, enquanto a segunda ficou atrás do veículo, evidenciando a força do impacto.

Por causa do acidente, o trânsito apresentou retenção na região durante o atendimento da ocorrência.

Samu presta atendimento às vítimas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

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