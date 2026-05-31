Pirarucu peixe amazônico

Ministro do STF foi presenteado com a obra “Pirarucu Peixe Amazônico”, do artista plástico Jandr Reis, durante evento do CNJ na capital amazonense

O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recebeu a obra Pirarucu Peixe Amazônico, criada pelo artista plástico Jandr Reis. A entrega ocorreu na última sexta-feira (29), durante a visita do magistrado a Manaus para a abertura do Encontro Regional da Magistratura – Região Norte.

O evento, promovido pelo CNJ, busca fortalecer o diálogo e a integração entre os tribunais brasileiros. Nesta edição, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tornou-se o primeiro tribunal do país a sediar o encontro, realizado no Plenário Desembargador Ataliba David Antonio, na sede da Corte amazonense.

Arte inspirada na cultura amazônica

A obra integra a série Jaraquiart e retrata cinco pirarucus em meio a matapis cheios de jaraquis e armadilhas indígenas. A composição recria cenas do cotidiano ribeirinho e valoriza elementos tradicionais da cultura amazônica.

Além disso, os detalhes decorativos presentes na pintura fazem referência aos bordados produzidos pela mãe do artista. Já a vivência do pai, que era pescador, também influencia diretamente a construção visual da obra.

Arte como manifestação pela preservação da Amazônia

Mais do que representar a fauna e os costumes regionais, a pintura transmite uma mensagem de defesa da floresta e da sustentabilidade.

Segundo Jandr Reis, a arte funciona como instrumento de conscientização ambiental e preservação da memória afetiva.

“A Amazônia é o quintal da minha própria casa. Cada pincelada nessa obra é também um grito de proteção a esse bioma. Quando você une o pessoal, a memória do meu pai pescador, as mãos bordadeiras da minha mãe e ao coletivo, que é a luta pela preservação da floresta, a arte deixa de ser apenas estética e se torna manifesto”, reforça o artista.

Homenagem a um “amazônida por adoção”

De acordo com Jandr Reis, a entrega da obra também simboliza o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Fachin em pautas relacionadas à proteção socioambiental da Amazônia e aos direitos dos povos originários.

“Eu penso que a arte sempre encontra seu destinatário. E no caso do ministro Edson Fachin, é alguém cuja atuação conversa diretamente com o que a série Jaraquiart propõe”, frisa Jandr Reis.

Durante a programação, o presidente do STF também recebeu a Medalha da Ordem do Mérito do Estado do Amazonas. Ao agradecer as homenagens, Fachin destacou sua ligação histórica com o estado e afirmou sentir-se parte da região.

“Não posso deixar de manifestar minha gratidão. Essa homenagem que recebo é uma distinção que de algum modo me torna amazônida por adoção. A caminho do aeroporto, eu e minha esposa Rosana comentamos que estive aqui pela primeira vez em 1978, portanto, já faz algum tempinho. E desde a primeira vez que aqui estive, as ligações são grandes, afetivas e profundas. Neste momento, mais que a simbologia de uma homenagem, eu recebo este vínculo. Todos nós sabemos que quem diz muito obrigado assume a gratidão que manifesta um dever. Portanto, sinto-me assim: um dever que reconhece a homenagem que recebe e ao mesmo tempo registra o pertencimento.”, citou o ministro em seu discurso durante a solenidade.

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