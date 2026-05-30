Urucará

Suspeito, que já era foragido por roubo em Manaus, retinha o cartão de aposentadoria e os documentos do idoso de 77 anos em Urucará

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu um mandado de prisão preventiva na última sexta-feira (29/05) em Urucará (município a 261 quilômetros de Manaus). Os agentes prenderam um homem de 36 anos pelos crimes de violência psicológica, apropriação de proventos e retenção de documentos contra o próprio pai, um idoso aposentado de 77 anos.

Além disso, o suspeito era foragido da Justiça por um crime de roubo praticado em 2013, na capital amazonense. A equipe policial o localizou no bairro Pôr do Sol, em Urucará, onde ele morava desde 2025.

Investigação começou após denúncia da vítima

De acordo com o delegado Mateus Imperatriz Moreira, as investigações começaram logo após a vítima registrar uma denúncia. O idoso informou que o filho utilizava indevidamente seu benefício previdenciário e praticava violência patrimonial e psicológica.

“Pai e filho residiam na mesma casa. No entanto, a vítima vinha sofrendo constantes transtornos em razão do comportamento do suspeito, que frequentemente chegava à residência sob efeito de álcool e entorpecentes, causando perturbações durante a madrugada e comprometendo seu descanso. Além disso, ele se apropriava do benefício previdenciário do idoso para adquirir bebidas alcoólicas e drogas”, relatou o delegado.

Conforme explicou a autoridade policial, o homem confiscava os documentos pessoais do pai e as escrituras do imóvel onde moravam. Ele se recusava a devolver os pertences e alegava, falsamente, ser o proprietário da residência.

Suspeito perseguia o pai com limitações de saúde

A situação financeira do idoso era precária devido aos abusos do filho.

“A vítima informou também que não recebia qualquer assistência financeira do filho, dependendo da ajuda de familiares para suprir necessidades básicas, como alimentação, vestuário e medicamentos. O caso ganhou novos contornos no dia 26 de maio deste ano, quando o idoso saiu de casa para procurar orientação jurídica com o objetivo de recuperar seu cartão bancário”, disse o delegado.

Durante a apuração do caso, a polícia descobriu que o suspeito passou a perseguir o pai para impedi-lo de buscar ajuda legal.

“Esse idoso tem limitações visuais decorrentes de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) sofridos anteriormente e, naquele dia, entrou por engano em uma unidade de saúde. Os funcionários perceberam que ele estava sendo puxado pelo braço pelo filho e intervieram na situação”, informou o delegado.

Prisão do infrator e amparo à vítima

Logo após o episódio na unidade de saúde, o idoso abandonou a casa e buscou abrigo no lar de outros parentes, pois temia represálias por ter formalizado a denúncia na delegacia.

Dessa forma, com base nas provas reunidas durante o inquérito e após constatar o status de foragido do homem, o delegado representou pela prisão preventiva, prontamente executada.

Agora, o infrator responderá formalmente pelos crimes de apropriação de proventos ou pensão de idoso, retenção de documentos e violência psicológica. Ele permanece preso e à disposição do Poder Judiciário.

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