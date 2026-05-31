Brasileirão

Com gol de Paulinho e um jogador a menos desde o primeiro tempo, Verdão faz 1 a 0 e abre sete pontos sobre o Flamengo

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0 na tarde deste domingo (31), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo, a equipe comandada por Abel Ferreira garantiu os três pontos com gol de Paulinho na etapa final.

Além da vitória, o Verdão contou com um susto nos minutos finais. Bolasie desperdiçou uma cobrança de pênalti ao acertar a trave e perdeu a chance de empatar para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 41 pontos e ampliou para sete a vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Já a Chapecoense segue com apenas nove pontos e permanece na última colocação da tabela.

Palmeiras domina e perde Allan por expulsão

Mesmo com uma formação alternativa por causa de suspensões e convocações, o Palmeiras começou melhor e criou as principais oportunidades do primeiro tempo.

Nos minutos iniciais, o time pressionou e levou perigo ao gol defendido por Anderson. No entanto, a equipe não conseguiu transformar o domínio em vantagem no placar.

Com o passar do tempo, a Chapecoense conseguiu equilibrar as ações. Ainda assim, o Verdão manteve maior presença ofensiva.

A situação mudou nos minutos finais da etapa inicial. Allan acertou uma entrada forte em Giovanni Augusto e recebeu cartão vermelho direto. O atacante era uma das principais opções ofensivas do Palmeiras e vinha se destacando na partida.

Paulinho sai do banco e decide o jogo

Na volta do intervalo, Abel Ferreira promoveu a entrada de Paulinho. A mudança surtiu efeito rapidamente.

O camisa 10 recebeu a bola na entrada da área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Anderson. O chute garantiu o único gol da partida e confirmou mais uma atuação decisiva do atacante.

Depois de abrir o placar, o treinador reforçou o sistema defensivo com a entrada de Benedetti. Dessa forma, o Palmeiras passou a atuar com três zagueiros e priorizou a proteção da vantagem.

VAR protagoniza reta final movimentada

Os minutos finais foram marcados por decisões importantes com participação do árbitro de vídeo.

Primeiramente, a arbitragem anulou um pênalti que havia sido marcado para a Chapecoense. Pouco depois, o VAR recomendou nova revisão, e a equipe visitante ganhou outra penalidade.

Entretanto, Bolasie desperdiçou a cobrança ao acertar a trave. Assim, o Palmeiras confirmou a vitória diante da torcida.

Paulinho brilha e Luighi volta a decepcionar

Mais uma vez, Paulinho foi decisivo para o Palmeiras. O atacante saiu do banco de reservas, marcou o gol da vitória e comandou as principais ações ofensivas da equipe na segunda etapa.

Por outro lado, Luighi não aproveitou a oportunidade entre os titulares. O jovem desperdiçou chances importantes no primeiro tempo e acabou substituído logo após o intervalo.

Arbitragem é alvo de críticas

O árbitro Felipe Fernandes de Lima deixou o gramado sob vaias da torcida palmeirense.

Os torcedores reclamaram principalmente da expulsão de Allan e da postura da arbitragem diante da demora da Chapecoense para repor a bola em jogo.

Além disso, as constantes revisões do VAR aumentaram a tensão no Allianz Parque. Ainda assim, a decisão final manteve o placar favorável ao Palmeiras, que segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro.

(*) Com informações do Lance

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