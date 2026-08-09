Brutalidade

Vítima estava com as mãos amarradas e apresentava diversas lesões; DEHS investiga as circunstâncias do crime na zona norte.

Um homem em situação de rua morreu após sofrer uma série de lesões em um terreno baldio no Conjunto Osvaldo Frota, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava sinais de extrema violência, incluindo o órgão genital mutilado.

A Polícia Militar encontrou o homem durante a manhã de sábado (8) e isolou a área para preservar o local. Em seguida, equipes de perícia analisaram o terreno e recolheram informações que podem ajudar na investigação.

O corpo estava próximo à estação da linha de ônibus 418. Segundo as primeiras informações das autoridades, o homem também apresentava outras lesões graves pelo corpo.

Até o momento, as autoridades não confirmaram oficialmente a identidade da vítima.

Laudo aponta causa da morte

O Instituto Médico Legal (IML) analisou o corpo e apontou, no laudo preliminar, choque hemorrágico, traumatismo torácico e trauma por ação perfurocortante como causas da morte.

Além disso, os exames devem auxiliar a polícia a entender a sequência das agressões e as circunstâncias que levaram à morte, incluindo o órgão genital mutilado.

Após concluir os procedimentos no local, uma equipe do IML removeu o corpo para os exames necessários.

Polícia investiga o caso

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação.

A partir de agora, os investigadores devem buscar informações sobre a vítima, levantar possíveis testemunhas e analisar os elementos encontrados no terreno. Dessa forma, a polícia pretende esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos presos.

Além disso, a investigação deverá apurar a possível motivação e verificar se a vítima tinha algum histórico de conflitos ou ameaças antes do crime.

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