Um homem em situação de rua morreu após sofrer uma série de lesões em um terreno baldio no Conjunto Osvaldo Frota, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava sinais de extrema violência, incluindo o órgão genital mutilado.
A Polícia Militar encontrou o homem durante a manhã de sábado (8) e isolou a área para preservar o local. Em seguida, equipes de perícia analisaram o terreno e recolheram informações que podem ajudar na investigação.
O corpo estava próximo à estação da linha de ônibus 418. Segundo as primeiras informações das autoridades, o homem também apresentava outras lesões graves pelo corpo.
Até o momento, as autoridades não confirmaram oficialmente a identidade da vítima.
Laudo aponta causa da morte
O Instituto Médico Legal (IML) analisou o corpo e apontou, no laudo preliminar, choque hemorrágico, traumatismo torácico e trauma por ação perfurocortante como causas da morte.
Além disso, os exames devem auxiliar a polícia a entender a sequência das agressões e as circunstâncias que levaram à morte, incluindo o órgão genital mutilado.
Após concluir os procedimentos no local, uma equipe do IML removeu o corpo para os exames necessários.
Polícia investiga o caso
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação.
A partir de agora, os investigadores devem buscar informações sobre a vítima, levantar possíveis testemunhas e analisar os elementos encontrados no terreno. Dessa forma, a polícia pretende esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.
Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos presos.
Além disso, a investigação deverá apurar a possível motivação e verificar se a vítima tinha algum histórico de conflitos ou ameaças antes do crime.
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