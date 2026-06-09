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Conhecido como “Bit Sapateiro”, homem é procurado pela Justiça após atacar vítima com golpes de madeira no interior do Amazonas.

Nhamundá (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de Sebastião Serrão de Souza, de 37 anos, conhecido como “Bit Sapateiro”, procurado por uma tentativa de homicídio registrada no município de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus.

O crime ocorreu no dia 24 de maio deste ano, na região central da cidade. Segundo as investigações, a vítima, um homem de 34 anos, foi atacada ao chegar em sua residência.

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, titular da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nhamundá, Sebastião surpreendeu a vítima e desferiu diversos golpes com um pedaço de madeira.

O homem sofreu ferimentos graves na cabeça e nas costas, precisou ser socorrido e passou por procedimento cirúrgico devido à gravidade das lesões.

Suspeito está foragido da Justiça

Conforme a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas logo após o crime. Com o avanço das diligências, foram reunidos elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva do suspeito.

“Demos início imediato às investigações e, após a coleta de novos elementos, representamos pela prisão preventiva do autor. Ele encontra-se foragido da Justiça e as diligências prosseguem com o objetivo de garantir sua responsabilização criminal”, afirmou o delegado Ramon Sampaio.

Polícia pede ajuda para localizar suspeito

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Sebastião Serrão de Souza seja repassada às autoridades.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

(97) 98448-0099 – 43ª DIP de Nhamundá;

197 – Polícia Civil do Amazonas;

(92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas;

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo a polícia, a identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

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