Prisão

Investigado foi preso em flagrante e teve equipamentos eletrônicos apreendidos para perícia durante operação da Polícia Federal.

Manaus (AM) – A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (23), um homem investigado por armazenar material contendo abuso sexual infantojuvenil. A ação faz parte das operações de combate aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas.

Durante o cumprimento da ação policial, os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos que passarão por perícia. O objetivo é identificar a origem dos arquivos, verificar a existência de outros materiais ilícitos e reunir provas que fortaleçam o andamento das investigações.

Equipamentos passarão por análise pericial

Os aparelhos recolhidos serão examinados por peritos da Polícia Federal. A análise busca esclarecer como o material foi obtido, identificar possíveis envolvidos e verificar se há novas evidências relacionadas ao crime.

Após a prisão, o investigado foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas. No local, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele ficou à disposição da Justiça.

Polícia Federal reforça orientação aos pais

A Polícia Federal destaca que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ainda utilize o termo “pornografia”, organismos internacionais recomendam o uso das expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes, por representarem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A instituição também orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes. O diálogo sobre segurança digital e o incentivo para que os jovens comuniquem situações suspeitas são medidas importantes para prevenir casos de violência e proteger possíveis vítimas.

LEIA MAIS:

Adolescente desaparecida em Itacoatiara é encontrada em casa de exploração sexual em Manaus