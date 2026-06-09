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Proposta será enviada ao CNPE nos próximos 15 dias e busca ampliar segurança energética, reduzir importações e avançar na descarbonização

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (9) que deve encaminhar, nos próximos 15 dias, uma proposta ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A medida prevê a avaliação do aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Proposta será analisada pelo CNPE

O governo já havia aprovado, em 24 de junho de 2025, o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 27% para 30%, índice conhecido como E30. A nova regra entrou em vigor em 1º de agosto do ano passado.

Agora, menos de um ano depois, o Ministério de Minas e Energia volta a discutir uma nova elevação no percentual. Em abril, o ministro Alexandre Silveira já havia sinalizado a possibilidade de ampliar a mistura em mais dois pontos percentuais.

Reunião reforça debate sobre energia e descarbonização

A declaração ocorreu após reunião do ministro com o presidente da República e representantes de associações e empresas do setor energético. Segundo Silveira, o encontro ampliou o debate sobre segurança energética e descarbonização no país.

Além disso, o ministro destacou que o aumento da mistura pode reduzir a dependência externa de combustíveis.

“Com isso, podemos nos tornar autossuficientes, deixando de ser necessária a importação de gasolina e minimizando também os impactos da guerra”, afirmou.

Redução de importações e impacto econômico

De acordo com o governo, a elevação de 2% na mistura pode reduzir a importação de cerca de 450 milhões de litros de gasolina.

Com isso, a política energética busca fortalecer a produção interna e diminuir a exposição a oscilações do mercado internacional.

Setor estima economia e ganhos ao consumidor

O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), Evandro Gussi, também participou da reunião e da coletiva de imprensa.

Segundo ele, desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, a diferença de preços entre etanol e gasolina resultou em economia significativa para os consumidores brasileiros.

“O Brasil deixou de gastar R$ 8 bilhões com importação de gasolina durante esse período”, afirmou.

Etanol mais barato pode reduzir preço ao consumidor

Gussi destacou ainda que o etanol custa, em média, R$ 2,40 menos do que o litro da gasolina. Dessa forma, segundo ele, o aumento da mistura para 32% tende a refletir em preços mais baixos ao consumidor final.

Além disso, o presidente da UNICA afirmou que o percentual de 32% já foi testado anteriormente com resultados positivos, quando a mistura foi elevada para 30%.

Avanço na política de combustíveis

Com a nova proposta, o governo busca consolidar uma política de combustíveis mais sustentável, ao mesmo tempo em que amplia o uso de fontes renováveis e reduz a dependência de importações.

(*) Com informações da CNN Brasil

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