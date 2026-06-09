Humaitá

Prisão ocorreu após o Ministério Público recorrer da liberdade provisória concedida ao agressor de 36 anos.

Humaitá (AM) – Um homem de 36 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (8) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). Ele é acusado de invadir a residência de sua mãe, uma mulher de 59 anos, proferir injúrias e tentar assassiná-la utilizando um machado. A prisão foi efetuada no bairro São Cristóvão.

A prisão faz parte das ações da Operação Mulher Segura, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com o objetivo de intensificar o combate à violência doméstica e familiar em todo o país.

Segundo a delegada Wagna Costa, titular da DEP de Humaitá, o agressor possui um histórico violento e a mãe já contava com uma medida protetiva de urgência que impedia a aproximação dele. Ignorando a ordem judicial, o homem invadiu o imóvel da vítima, iniciou uma série de insultos e buscou a ferramenta para atacá-la.

“O homem descumpriu a ordem judicial, invadiu a casa da vítima, a injuriou e tentou armar-se com um machado para atacá-la. O autor só não conseguiu consumar o ato porque foi contido por familiares no local”, relatou a delegada.

MPAM recorre e garante prisão

Na época do atentado, o homem chegou a ser preso em flagrante, mas acabou recebendo o benefício da liberdade provisória concedido pela Justiça. Diante do risco iminente de morte e do forte abalo psicológico sofrido pela idosa, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) recorreu da decisão judicial e solicitou a decretação da prisão preventiva.

Com o novo mandado expedido, a equipe de investigação da DEP localizou o infrator no bairro São Cristóvão. Ele foi detido e indiciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria, permanecendo trancado na carceragem à disposição do Poder Judiciário.

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