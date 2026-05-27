Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de motofretista e mototaxista oferecidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 200 vagas para os dois cursos.
As capacitações serão realizadas no auditório da sede do Detran-AM, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 2.884, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.
Cursos terão aulas nos turnos da tarde e noite
As aulas do turno vespertino ocorrerão entre os dias 1º e 10 de junho, das 13h às 17h10.
Já as turmas do período noturno terão aulas entre os dias 1º e 16 de junho, das 19h às 22h.
Segundo o Detran-AM, os cursos têm como objetivo qualificar profissionais que atuam no transporte de passageiros e entregas utilizando motocicletas.
Inscrições ocorrem na sede do Detran-AM
Serão ofertadas 100 vagas para cada curso.
Para se inscrever, os interessados devem comparecer presencialmente ao espaço da Escola Pública de Trânsito (Eptran), na sede do Detran-AM, apresentando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A.
A iniciativa busca ampliar a qualificação profissional e promover mais segurança no trânsito do Amazonas.
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