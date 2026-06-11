HEROÍNA DE QUATRO PATAS

Nina, uma coelha de estimação, percebeu o incêndio durante a madrugada, acordou os moradores e ajudou uma família a escapar das chamas no bairro Petrópolis, em Manaus.

Uma coelha de estimação ajudou a evitar uma tragédia durante um incêndio em uma residência no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, na madrugada desta terça-feira (10). Chamada Nina, ela acordou os moradores ao arranhar e bater na porta do quarto onde a família dormia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), cinco pessoas estavam no imóvel quando o fogo começou. Como de costume, Nina dormia na sala. No entanto, ao perceber algo diferente, ela passou a fazer barulho na porta do quarto do proprietário Miguel Mendes, de 63 anos.

“Na terceira vez que ela bateu, que foi mais forte, eu abri a porta e vi que o fogo já tinha alcançado o quarto do meu filho e a cozinha. Foi só o desespero. Ela nunca tinha feito esse tipo de barulho”, relatou.

🔥 Família consegue escapar das chamas

Assim que percebeu o incêndio, Miguel acordou os demais familiares. Dessa forma, todos conseguiram sair da residência antes que o fogo se espalhasse ainda mais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em seguida, equipes do CBMAM chegaram ao local e iniciaram o combate às chamas. Os bombeiros empregaram quatro viaturas, 12 militares e cerca de 800 litros de água para controlar o incêndio.

Além de garantir a segurança da família, os militares também resgataram Nina sem ferimentos.

“A guarnição conseguiu retirar todas as vítimas com segurança. Além disso, executamos o combate ao incêndio e também resgatamos a coelha sem qualquer ferimento”, afirmou o aspirante Jefferson Ítalo, comandante da operação.

❤️ “Ela salvou nossa vida”, diz tutor

Ainda emocionado, Miguel atribuiu à coelha o alerta que salvou a família.

“Ela salvou a nossa vida. Foi algo inusitado. Porém, acredito que foi o instinto dela. Como sempre recebeu carinho e cuidados, tentou nos avisar de todas as formas”, disse.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Enquanto isso, Nina, a coelha que salvou a família de um incêndio em Manaus, já ganhou um novo título dentro de casa: heroína.

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