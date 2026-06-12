Violência extrema

Pedra com marcas de sangue foi encontrada ao lado da vítima, que ficou caída na rua aguardando socorro.

Um grupo de criminosos torturou e espancou um homem identificado apenas como Daniel na noite desta quinta-feira (11), na rua Projetada 2, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. Com os braços e as pernas quebrados, ele permaneceu caído na via até que moradores encontraram a vítima e acionaram socorro.

Segundo testemunhas, Daniel passou cerca de 30 minutos pedindo ajuda. Em seguida, moradores chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegar ao local, a equipe identificou a gravidade dos ferimentos e iniciou os procedimentos de emergência.

Indícios de violência extrema

Além das diversas lesões pelo corpo, Daniel tinha um fio amarrado em um dos pulsos. Durante o atendimento, as equipes encontraram uma pedra de grande porte com marcas de sangue próxima à vítima. Por isso, a principal suspeita é que os agressores tenham usado o objeto durante o ataque.

Devido à gravidade da ocorrência, policiais militares auxiliaram os socorristas e garantiram a transferência da vítima até a ambulância.

Família desconhece motivação

Enquanto Daniel recebia atendimento, os irmãos dele chegaram ao local e demonstraram abalo com a situação. Eles informaram aos policiais que desconhecem qualquer desavença recente envolvendo a vítima. Além disso, afirmaram não saber o que motivou a agressão.

Após os primeiros socorros, a equipe médica encaminhou Daniel para um hospital da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

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