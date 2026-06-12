Corpo de Bombeiros

Moradores registraram o momento em que o fogo consumiu uma casa em um condomínio na zona Centro-Sul da capital.

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa na noite de quinta-feira (11), na rua Tenente Pinto de Sá, no Condomínio Parque Aripuanã, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Moradores registraram o incêndio em vídeos que mostram o fogo consumindo a residência enquanto uma intensa fumaça escura tomava conta do céu.

Após receber o chamado, o Corpo de Bombeiros enviou equipes ao local para combater as chamas e impedir que o fogo atingisse imóveis vizinhos.

Durante a ocorrência, os militares utilizaram cerca de 2 mil litros de água para controlar o incêndio. Em seguida, as equipes extinguiram completamente as chamas.

Apesar da destruição causada pelo fogo, ninguém se feriu.

Agora, peritos vão analisar o imóvel para identificar a origem do incêndio. Até o momento, as autoridades ainda não sabem o que provocou o início das chamas.

Veja vídeo:

Incêndio de grandes proporções destrói casa na zona Centro-Sul de Manaus pic.twitter.com/fSV1jcJUv3 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 12, 2026

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