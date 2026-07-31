Tradição Amazônica

Festa reúne bois-bumbás, atrações nacionais e milhares de visitantes em um dos maiores festivais folclóricos do Amazonas.

O município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, abre nesta sexta-feira (31) a 40ª edição do Festival Folclórico. Considerado o segundo maior festival folclórico a céu aberto do estado, o evento segue até 2 de agosto no Centro de Convenções Dandan.

A expectativa é reunir moradores, turistas e filhos da terra que retornam ao município para prestigiar a festa. Além disso, a programação inclui apresentações culturais, danças típicas e manifestações que valorizam as tradições amazônicas.

O ponto alto do festival é a disputa entre os bois-bumbás Tira-Prosa e Corajoso. Neste ano, cada agremiação leva à arena um espetáculo inspirado na identidade e na história de Fonte Boa.

O Tira-Prosa apresenta o tema “Fonte Boa do Povo Vermelho”. A proposta destaca a cultura cabocla e a influência dos povos indígenas, negros e nordestinos na formação do município.

Já o Corajoso busca o pentacampeonato com o tema “Raízes – O Tear da Nossa Tradição”. Dessa forma, o espetáculo valoriza os saberes ancestrais e as memórias transmitidas entre gerações.

Mais do que uma competição artística, o festival fortalece a identidade cultural de Fonte Boa. Ao mesmo tempo, reúne artistas, famílias e comunidades envolvidas na construção dos espetáculos.

Programação

Antes da abertura oficial, os bois realizaram ensaios técnicos nos dias 29 e 30 de julho.

Na primeira noite, nesta sexta-feira (31), acontecem as apresentações de Tira-Prosa e Corajoso. Além das disputas, o público acompanhará a participação das influenciadoras Carla Evellyn, Isabelle Nogueira e Marciele Albuquerque.

No dia seguinte, será realizada a tradicional Festa dos Visitantes. Em seguida, a programação contará com shows da cantora Brisiane, da dupla Claudiney & Juliana e da banda Forró Ideal.

Por fim, o festival será encerrado no domingo (2). A última noite terá uma nova apresentação dos bois-bumbás e a celebração dos 40 anos do evento.

Cultura que movimenta a economia

Além de preservar as tradições populares, o festival também impulsiona a economia local. Durante o evento, aumentam as vendas no comércio, o movimento na rede de hospedagem e a procura por serviços e artesanato.

Para receber o público, a Prefeitura de Fonte Boa realizou melhorias na infraestrutura. Entre as ações estão a recuperação de ruas, o reforço da iluminação pública, a limpeza urbana e a organização dos espaços da festa.

Localizado a cerca de 680 quilômetros de Manaus, o município reforça sua posição como um dos principais polos culturais do Amazonas. Assim, o Festival Folclórico de Fonte Boa mantém viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece a identidade amazônica.

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