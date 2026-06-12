Polo Duas Rodas

Produção no Polo Industrial de Manaus soma 29,7 mil bicicletas em maio, com alta mensal e queda na comparação anual, segundo a Abraciclo

Publicado em 12 de junho de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) aponta que o Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 29.779 bicicletas em maio.

O volume representa alta de 7,7% em relação a abril e queda de 5,8% na comparação com o mesmo mês de 2025.

Acumulado do ano registra retração

Com o resultado de maio, a produção acumulada nos cinco primeiros meses de 2026 chegou a 132.683 unidades. O desempenho representa queda de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Bicicletas elétricas mantêm crescimento

A categoria de bicicletas elétricas manteve trajetória de expansão. Entre janeiro e maio, a produção cresceu 85,5% em comparação com o mesmo período de 2025.

Além disso, o segmento se consolidou como um dos principais vetores de crescimento da indústria no Polo Industrial de Manaus.

Produção por categoria em maio

Em maio, as bicicletas elétricas ocuparam a terceira posição entre as categorias mais produzidas, com 6.109 unidades e 20,5% do total fabricado.

A MTB (Mountain Bike) liderou o ranking, seguida pela categoria Infantojuvenil.

Ranking das categorias no acumulado do ano

No acumulado de 2026, o ranking de produção não sofreu alterações nas duas primeiras posições.

A MTB segue na liderança, com 49.508 bicicletas produzidas, o equivalente a 37,3% do total.

Em seguida aparece a categoria Infantojuvenil, com 26.914 unidades e participação de 20,3%.

Urbana/Lazer ultrapassa bicicletas elétricas

A categoria Urbana/Lazer ocupa a terceira posição, com 26.679 bicicletas produzidas e participação de 20,1%.

Em seguida, as bicicletas elétricas somam 26.494 unidades, representando 20% da produção total no período.

(*) Com informações da Assessoria

Leia Mais:

Produção de bicicletas no PIM supera 27 mil unidades em abril