Expectativa

Demanda por modelos elétricos deve continuar em alta

As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) devem produzir 350.000 unidades em 2026. A projeção é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, que prevê crescimento de 4,3% em relação às 335.560 bicicletas produzidas em 2025.

“Os indicadores apontam sinais positivos para o setor de bicicletas, com retomada gradual da produção e bom desempenho das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus”, afirma Fernando Rocha, vice-presidente do Segmento de Bicicletas da Abraciclo. “Para 2026, a expectativa é de um cenário favorável, com lançamentos que ampliam as opções para o consumidor e acompanham a evolução do mercado”, enfatiza.

Nesse cenário, a bicicleta elétrica deve continuar em destaque. “Os modelos elétricos devem ganhar espaço de forma consistente, refletindo o interesse crescente do consumidor por soluções de mobilidade mais eficientes e sustentáveis”, avalia Fernando Rocha.

Desempenho em 2025

A indústria de bicicletas encerrou 2025 com a produção de 335.560 unidades. “O resultado foi importante, pois superou a projeção de 320 mil unidades prevista no início do ano, trazendo perspectivas melhores para 2026”, explica Rocha.

Em dezembro, 10.339 bicicletas saíram das linhas de montagem, o que corresponde a um crescimento de 3,9% na comparação com o mesmo mês de 2024. Em relação a novembro, houve retração de 61,3%, consequência da parada industrial anualmente planejada para o período.

Distribuição por região

A região Sudeste foi a que mais recebeu bicicletas produzidas no PIM no ano passado. No total foram 186.418 unidades, o que corresponde a 55,5% do volume total fabricado. Na sequência vieram: Sul (com 15,5% da produção), Nordeste (12,5%), Centro-Oeste (10%) e Norte (6,5%).

As duas primeiras posições foram mantidas no levantamento mensal: Sudeste (6.459 bicicletas e 62,5% do total fabricado) e Sul (1.389 unidades e 13,4%). Em terceiro lugar, ficou o Centro-Oeste (com 10,4%), seguido pelo Nordeste (10,1%) e Norte (3,6%).

(*) Com informações da assessoria