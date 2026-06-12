Polícia Civil

Investigação da Polícia Civil aponta que o criminoso usava perfil falso de adolescente para aliciar criança de 9 anos

Manaus (AM) – Uma ação conjunta prendeu um homem de 25 anos nesta sexta-feira (12/06) pelos crimes de estupro de vulnerável, além de armazenamento e comercialização de imagens de abuso sexual infantil na internet. A prisão ocorreu na rua Manacá, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. A ofensiva foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), em apoio direto à Polícia Civil da Paraíba (PC-PB).

O alvo da captura foi localizado no âmbito da Operação Predador Digital. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Regional das Garantias de Campina Grande (PB), após investigações minuciosas conduzidas pela Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos (DECC) do estado paraibano.

Perfil falso e aliciamento de menor

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular da DECP, o monitoramento dos investigadores da Paraíba revelou que o suspeito criava perfis falsos nas redes sociais, fingindo ser uma adolescente, com o objetivo de ganhar a confiança de menores de idade. Por meio desse disfarce virtual, ele conseguiu aliciar uma criança de apenas 9 anos.

O criminoso usava aplicativos de mensagens instantâneas para solicitar e receber fotografias e vídeos de cunho sexual da vítima. Para tentar blindar o esquema e apagar os rastros do crime, ele orientava sistematicamente a criança a deletar o histórico das conversas logo após o envio das mídias.

Confissão e venda de arquivos na web

Durante a investida policial na residência do suspeito, no Jorge Teixeira, as equipes apreenderam dois aparelhos celulares de última geração. Os dispositivos eletrônicos serão submetidos a um processo de extração e análise detalhada de dados via perícia técnica, conforme já autorizado pelo Poder Judiciário.

“Em interrogatório na sede policial, o homem confessou integralmente a prática dos crimes e revelou que mantinha uma rede de comercialização dessas imagens ilícitas pela internet”, detalhou o delegado Fábio Aly.

O homem passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para a audiência de custódia. Ele permanecerá recolhido no sistema prisional de Manaus, à disposição da Justiça da Paraíba, que deve solicitar o recambiamento do preso nas próximas semanas.

Canais de Denúncia

A Polícia Civil do Amazonas reforça que a vigilância e a denúncia de pais e responsáveis são ferramentas fundamentais para proteger crianças e adolescentes do perigo nas redes. Caso note comportamentos suspeitos, a população pode denunciar anonimamente através dos seguintes canais:

Polícia Civil: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 SSP-AM: 181

181 Direitos Humanos: Disque 100

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