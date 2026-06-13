VIOLÊNCIA EM MANAUS

Moradores acionaram a polícia após encontrarem o corpo de um homem com sinais de tortura em um igarapé no bairro Compensa.

O corpo de um homem ainda não identificado apareceu por volta das 6h50 deste sábado (13) em um igarapé no Beco Campos Sales, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A vítima apresentava sinais de tortura, teve a garganta cortada e estava com as mãos amarradas.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência após moradores da região acionarem a polícia ao encontrarem o corpo em um igarapé da Compensa.

Segundo as informações preliminares, o homem vestia camisa preta com detalhes brancos e calça jeans. Além disso, tinha pele parda, cerca de 1,68 metro de altura e idade estimada entre 25 e 30 anos.

Após o isolamento da área, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) retiraram o corpo do igarapé.

Em seguida, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram os procedimentos no local. Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura o caso e busca identificar a vítima, bem como esclarecer as circunstâncias do crime.

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