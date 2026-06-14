FORA DE CAMPO

Humorista foi abordado por policiais nos arredores do MetLife Stadium, nos Estados Unidos, durante a cobertura da estreia do Brasil.

O humorista e influenciador Diogo Defante teria sido detido no último sábado (13) durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas pelo perfil PopOnze, Defante produzia conteúdos nas proximidades do MetLife Stadium, em Nova Jersey, quando se envolveu em uma situação com um agente de segurança.

Até o momento, autoridades americanas não confirmaram oficialmente a ocorrência.

O que aconteceu?

De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, Defante acompanhava a chegada dos torcedores para a estreia da Seleção Brasileira quando fez uma brincadeira com um policial que atuava no esquema de segurança do estádio.

No entanto, a atitude não teria sido bem recebida. Por isso, o agente acionou as autoridades para realizar a abordagem.

Em seguida, os policiais conduziram o humorista para prestar esclarecimentos sobre o episódio. Ainda assim, os relatos não detalham o motivo da suposta detenção nem informam quanto tempo ele permaneceu na delegacia.

Episódio ocorreu antes de Brasil x Marrocos

A abordagem aconteceu durante a chegada de milhares de torcedores ao MetLife Stadium. Além disso, a movimentação intensa reforçou o esquema de segurança montado para a partida entre Brasil e Marrocos.

Enquanto os fãs se dirigiam ao estádio, Defante produzia conteúdos para as redes sociais e registrava o clima da estreia brasileira na Copa do Mundo.

Segundo testemunhas, foi nesse momento que ocorreu a interação com o policial.

Humorista cobre a Copa nos Estados Unidos

Diogo Defante viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026. Durante o torneio, ele produz vídeos, entrevistas e conteúdos voltados ao público brasileiro.

Além disso, o influenciador ficou conhecido pelas abordagens espontâneas e pelo humor irreverente em eventos esportivos, culturais e musicais.

Por enquanto, Defante não comentou o caso em seus perfis nas redes sociais. Da mesma forma, as autoridades locais ainda não divulgaram informações sobre eventual autuação, liberação ou outros desdobramentos.

Assim, permanece a dúvida sobre o que realmente aconteceu e se o episódio passou de mais uma brincadeira do humorista.

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