ORIENTE MÉDIO

Trump anunciou o acordo neste domingo, mas ainda restam negociações sobre sanções, programa nuclear e garantias para o cessar-fogo.

Os Estados Unidos e o Irã anunciaram neste domingo (14) um acordo de paz para encerrar meses de conflito no Oriente Médio. A informação foi divulgada pelo presidente norte-americano Donald Trump e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Com isso, os dois países avançam para uma nova etapa das negociações.

Segundo Sharif, os governos concordaram com um cessar-fogo imediato e permanente em todas as frentes do conflito. Além disso, ele informou que as autoridades devem assinar o tratado nos próximos dias, na Suíça.

Trump celebra acordo

Em seguida, Donald Trump comemorou o entendimento em uma publicação na Truth Social.

“O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!”, escreveu o presidente.

Além do cessar-fogo, Trump anunciou a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. Dessa forma, navios poderão voltar a circular normalmente pela região.

O que prevê o acordo

Embora os governos ainda não tenham divulgado o texto oficial, veículos internacionais apontam que o entendimento inclui o fim das hostilidades e a reabertura do Estreito de Ormuz.

Além disso, as partes devem discutir o programa nuclear iraniano, a flexibilização de sanções econômicas e mecanismos para fiscalizar o cumprimento dos compromissos.

Por outro lado, ainda existem divergências. Enquanto fontes norte-americanas defendem o desmantelamento do programa nuclear iraniano, autoridades de Teerã insistem no direito de enriquecer urânio.

Irã confirma cessar-fogo

Enquanto isso, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, confirmou à televisão estatal que o cessar-fogo entrará em vigor ainda neste domingo.

Segundo ele, os negociadores continuarão as conversas pelos próximos 60 dias. Nesse período, os governos vão discutir sanções econômicas, reconstrução de áreas afetadas pelo conflito e mecanismos de fiscalização.

Além disso, Gharibabadi alertou que Teerã responderá caso alguma das partes descumpra os termos acordados.

Fim de meses de tensão

O anúncio ocorre após semanas de confrontos e trocas de ataques entre Estados Unidos e Irã. Nos últimos dias, a tensão aumentou após novos bombardeios e ofensivas em áreas estratégicas próximas ao Estreito de Ormuz.

Ainda assim, líderes dos dois países classificaram o entendimento como um passo histórico. Dessa maneira, o acordo abre caminho para reduzir a instabilidade na região e encerrar um dos conflitos mais delicados do Oriente Médio.

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