Equipe de Jade, do BBB 22, esnoba Avon, marca responde e é elogiada por Boninho

Após a repercussão negativa, a equipe de Jade Picon publicou uma nova foto de perfil com destaque para o batom vermelho da "dona Avon"

A equipe que cuida das redes sociais de Jade Picon provocou uma saia justa com a Avon, uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil 22.

Na madrugada de quarta (9), no Twitter, uma internauta perguntou para os administradores do perfil da influenciadora qual é o batom vermelho que a sister tem usado no programa.

“Deve ser daquela marca lá“, respondeu a equipe de Jade.

Apesar da esnobada, o perfil da Avon rebateu o comentário informando o nome do produto para a seguidora.

“Chama uma das minhas representantes para você também ficar perfeita com o batom ‘daquela marca lá’“, ironizou a marca.

Mais tarde, após a repercussão negativa, a equipe de Jade publicou uma nova foto de perfil com destaque para o batom vermelho da “dona Avon“.

A empresa aproveitou para trocar por um período o seu nome no perfil para “aquela marca lá” e retuitou a publicação de Jade: “Mudei meu nome, gostaram?“, indagou.

A ação da empresa foi destacada por Boninho, diretor do BBB, no Instagram.

“É por isso que eu amo muito a Avon (risos). A gente tem o mesmo bom humor“, escreveu ele.

Questionada, a Avon, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que é patrocinadora do BBB e “detém exclusividade no segmento“.

Informou também que os diálogos nas redes aconteceram de forma orgânica, sem alinhamento prévio.

Procurada, a equipe que cuida das redes de Jade não se pronunciou até a conclusão deste texto.

