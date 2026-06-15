Uruguai x Arábia Saudita: onde assistir? A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, ge, ge tv, SBT, CazéTV e NSports nesta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado em Miami, nos Estados Unidos.
Comandado por Marcelo Bielsa, o Uruguai chega ao Mundial apontado como um dos favoritos a avançar de fase ao lado da Espanha. Além disso, a seleção uruguaia aposta na experiência de nomes como Federico Valverde, Darwin Núñez e Rodrigo Bentancur para buscar os primeiros três pontos.
Por outro lado, a Arábia Saudita tenta repetir o protagonismo de 2022. Naquela edição, a equipe surpreendeu o mundo ao derrotar a Argentina ainda na fase de grupos.
Uruguai estreia com desfalques
A Celeste inicia sua campanha sem alguns nomes importantes. O meia Arrascaeta, do Flamengo, segue em recuperação de lesão e, por isso, está fora da estreia.
Além dele, os zagueiros Ronald Araújo, do Barcelona, e José María Giménez, do Atlético de Madrid, também desfalcam a equipe.
Mesmo assim, Marcelo Bielsa deve manter Darwin Núñez como principal referência ofensiva da seleção.
Arábia Saudita aposta em Al-Dawsari
Do lado saudita, a principal esperança é Salem Al-Dawsari, considerado o maior astro da equipe. O atacante ganhou notoriedade internacional após marcar o gol da histórica vitória sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022.
Além disso, Al-Dawsari é conhecido pelos torcedores brasileiros por sua passagem pelo Al Hilal. Na época, o jogador enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes.
Dessa forma, a Arábia Saudita deposita grande parte de suas expectativas no camisa 10 para tentar surpreender mais uma vez.
Onde assistir
A partida entre Uruguai e Arábia Saudita terá transmissão ao vivo pela:
- TV Globo
- SporTV
- ge
- ge tv
- SBT
- CazéTV
- NSports
Além disso, o confronto é válido pela primeira rodada do Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.
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