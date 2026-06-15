Responsabilidades

Programa funciona como uma imersão prática onde os participantes vivenciam as responsabilidades de um parlamentar amazonense

Jovens deputados da 18ª edição do Programa Parlamento Jovem (PPJ), da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), iniciaram as atividades desta segunda-feira (15/6) com um encontro com a deputada estadual Alessandra Campelo (PSD), onde debateram a importância da democracia e o protagonismo juvenil na política.

O diálogo abriu uma agenda intensa que marcou o início da segunda semana do programa, iniciado no dia 8 e com encerramento previsto para a próxima sexta-feira (19/6), que incluiu ainda oficinas de elaboração de projetos de lei na Escola do Legislativo e estudos técnicos sobre o Regimento Interno da Casa.

Criado para aproximar estudantes das redes pública e privada da realidade política estadual, o PPJ funciona como uma imersão prática onde os participantes vivenciam, por duas semanas, o dia a dia e as responsabilidades de um parlamentar amazonense.

Diálogo sobre democracia e participação juvenil

Após um café da manhã de boas-vindas, o encontro com a deputada Alessandra Campelo proporcionou um espaço de reflexão sobre a formação cívica e política dos jovens deputados. Durante a conversa, a parlamentar destacou temas fundamentais para o exercício da liderança.

Campelo enfatizou o funcionamento do processo político como base para a garantia de direitos, explicou detalhadamente o papel do Poder Legislativo na fiscalização e criação de leis e, principalmente, defendeu a urgência da participação ativa dos jovens na política para a renovação das forças democráticas no estado.

“O PPJ é um programa lindo, e é uma feramente muito importante para que esta Casa possa contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, trabalhando a consciência política para os jovens”, afirmou Campelo, ratificando a urgência de educar os jovens sobre política, cidadania e voto consciente.

Compreender o funcionamento das instituições públicas desde cedo prepara as novas gerações para exercerem seus direitos e deveres de forma crítica. “Longe de ser apenas uma obrigação eleitoral, o voto consciente e o entendimento dos mecanismos políticos capacitam a juventude a rejeitar discursos de desinformação e a cobrar propostas concretas que impactem diretamente suas realidades, transformando o futuro da sociedade”, apontou a deputada.

Representando o corpo de estudantes, a presidente do PPJ, Jéssica Lavine Gonzaga Cavalcante, falou em nome dos demais jovens deputados e destacou o impacto deste programa na vida de cada um. Ela ressaltou que o grupo está empenhado na elaboração de um projeto de lei que será entregue formalmente no último dia do programa. Jéssica pontuou que vivenciar essa rotina é uma demonstração clara de como os jovens podem contribuir ativamente para a construção da cidadania e propor melhorias reais para a população amazonense.

Programação

A coordenadora do PPJ, Cassandra Serejo, detalhou a agenda do dia, destacando o empenho dos estudantes. Segundo a coordenadora, durante o período da manhã, os jovens deputados participaram de uma aula prática no laboratório de informática da Escola do Legislativo Senador José Lindoso. No local, eles puderam realizar pesquisas aprofundadas e iniciar os trabalhos de produção de suas próprias propostas legislativas.

No período da tarde, os jovens parlamentares aprenderam a parte técnica e processual do parlamento. Foi o momento de estudar detalhadamente o Regimento Interno da Casa Legislativa. A atividade foi conduzida pela servidora da Aleam, Amanda Mota, que orientou os estudantes sobre as regras de tramitação, sessões plenárias e conduta parlamentar, preparando-os para as simulações de debates e votações que ocorrerão ao longo da semana.

(*) Com informações da Aleam

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