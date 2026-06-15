Jovens deputados da 18ª edição do Programa Parlamento Jovem (PPJ), da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), iniciaram as atividades desta segunda-feira (15/6) com um encontro com a deputada estadual Alessandra Campelo (PSD), onde debateram a importância da democracia e o protagonismo juvenil na política.
O diálogo abriu uma agenda intensa que marcou o início da segunda semana do programa, iniciado no dia 8 e com encerramento previsto para a próxima sexta-feira (19/6), que incluiu ainda oficinas de elaboração de projetos de lei na Escola do Legislativo e estudos técnicos sobre o Regimento Interno da Casa.
Criado para aproximar estudantes das redes pública e privada da realidade política estadual, o PPJ funciona como uma imersão prática onde os participantes vivenciam, por duas semanas, o dia a dia e as responsabilidades de um parlamentar amazonense.
Diálogo sobre democracia e participação juvenil
Após um café da manhã de boas-vindas, o encontro com a deputada Alessandra Campelo proporcionou um espaço de reflexão sobre a formação cívica e política dos jovens deputados. Durante a conversa, a parlamentar destacou temas fundamentais para o exercício da liderança.
Campelo enfatizou o funcionamento do processo político como base para a garantia de direitos, explicou detalhadamente o papel do Poder Legislativo na fiscalização e criação de leis e, principalmente, defendeu a urgência da participação ativa dos jovens na política para a renovação das forças democráticas no estado.
“O PPJ é um programa lindo, e é uma feramente muito importante para que esta Casa possa contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, trabalhando a consciência política para os jovens”, afirmou Campelo, ratificando a urgência de educar os jovens sobre política, cidadania e voto consciente.
Compreender o funcionamento das instituições públicas desde cedo prepara as novas gerações para exercerem seus direitos e deveres de forma crítica. “Longe de ser apenas uma obrigação eleitoral, o voto consciente e o entendimento dos mecanismos políticos capacitam a juventude a rejeitar discursos de desinformação e a cobrar propostas concretas que impactem diretamente suas realidades, transformando o futuro da sociedade”, apontou a deputada.
Representando o corpo de estudantes, a presidente do PPJ, Jéssica Lavine Gonzaga Cavalcante, falou em nome dos demais jovens deputados e destacou o impacto deste programa na vida de cada um. Ela ressaltou que o grupo está empenhado na elaboração de um projeto de lei que será entregue formalmente no último dia do programa. Jéssica pontuou que vivenciar essa rotina é uma demonstração clara de como os jovens podem contribuir ativamente para a construção da cidadania e propor melhorias reais para a população amazonense.
Programação
A coordenadora do PPJ, Cassandra Serejo, detalhou a agenda do dia, destacando o empenho dos estudantes. Segundo a coordenadora, durante o período da manhã, os jovens deputados participaram de uma aula prática no laboratório de informática da Escola do Legislativo Senador José Lindoso. No local, eles puderam realizar pesquisas aprofundadas e iniciar os trabalhos de produção de suas próprias propostas legislativas.
No período da tarde, os jovens parlamentares aprenderam a parte técnica e processual do parlamento. Foi o momento de estudar detalhadamente o Regimento Interno da Casa Legislativa. A atividade foi conduzida pela servidora da Aleam, Amanda Mota, que orientou os estudantes sobre as regras de tramitação, sessões plenárias e conduta parlamentar, preparando-os para as simulações de debates e votações que ocorrerão ao longo da semana.
(*) Com informações da Aleam
Leia Mais: