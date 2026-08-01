Declaração

Ex-deputado declarou apoio à reeleição de Eduardo Braga e afirmou que retirou a pré-candidatura ao Senado para manter a unidade da base de Lula.

Manaus (AM) – O ex-deputado federal Marcelo Ramos afirmou, neste sábado (1º), que o Amazonas “não pode permitir, em hipótese alguma, eleger dois senadores bolsonaristas” nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante a convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), realizada no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste de Manaus, ocasião em que declarou apoio à reeleição do senador Eduardo Braga (MDB).

Em seu discurso, Marcelo Ramos explicou que desistiu da pré-candidatura ao Senado a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o objetivo de preservar a unidade da base aliada no Amazonas.

“Todos sabem que nós procuramos construir uma candidatura para o Senado da República, mas recebemos um chamado do presidente Lula para, em nome da unidade, retirar essa candidatura”, afirmou.

Defesa da Zona Franca

Ao justificar o apoio a Eduardo Braga, Marcelo Ramos destacou a atuação conjunta de Braga e do senador Omar Aziz (PSD) na defesa da Zona Franca de Manaus durante a tramitação da Reforma Tributária.

Segundo ele, ambos tiveram papel decisivo para garantir a permanência do modelo econômico na Constituição.

“Se não fossem esses dois senadores, nós não teríamos mais Zona Franca de Manaus. Foram eles que convenceram o presidente Lula, convenceram o ministro Haddad e construíram a maioria necessária, lutando contra todos os outros estados do país”, declarou.

O ex-deputado também ressaltou a influência política dos dois parlamentares no Congresso Nacional.

“Eles não são quaisquer senadores. Nós temos aqui o líder do MDB e o líder do presidente Lula no Senado. Somados, eles têm quase 30 senadores sob sua liderança, e isso é fundamental para o nosso Estado”, disse.

Crítica ao bolsonarismo no Senado

Durante o discurso, Marcelo Ramos afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro busca ampliar sua influência no Senado Federal e defendeu que o Amazonas não contribua para esse objetivo.

“Os nossos adversários fazem todo o esforço para alcançar a maioria do Senado da República. E nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que o Amazonas eleja dois senadores bolsonaristas”, afirmou.

Ao encerrar sua fala, Marcelo Ramos reforçou o apoio à candidatura de Eduardo Braga ao Senado.

“O nosso senador, o senador do Lula, o senador de quem queria o Marcelo Ramos candidato, é o senador Eduardo Braga. Nós não podemos ter nenhuma dúvida disso. Contem comigo. Vamos à luta”, concluiu. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcelo Ramos (@marceloramos.am)

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