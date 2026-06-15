Agiotagem

Criminosos cobravam juros abusivos de R$ 3 mil e colocaram em risco a vida da gestante e do bebê.

Manaus (AM) – Um homem de 22 anos foi preso, nesta segunda-feira (15), acusado de espancar uma mulher grávida com um pedaço de madeira para cobrar uma dívida de agiotagem. A prisão por crimes de extorsão e lesão corporal foi coordenada pela equipe de investigação do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e ocorreu na residência do suspeito, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste da capital.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, as investigações apontam que a vítima foi alvo de uma cobrança de juros extorsiva e abusiva. A mulher relatou em depoimento que havia solicitado um empréstimo no valor de R$ 250 e efetuado o pagamento integral. Mesmo após a quitação da dívida, o infrator e seus comparsas passaram a exigir, sob fortes ameaças, o pagamento forçado de R$ 3 mil.

Sessão de espancamento a gestante

As intimidações evoluíram para violência física extrema no dia 18 de maio deste ano, quando a vítima foi brutalmente encurralada pelos cobradores.

“Na época dos fatos, a mulher, que se encontrava no terceiro mês de gestação, foi agredida violentamente com um pedaço de madeira. O ataque resultou em diversas lesões que deixaram marcas visíveis em seu corpo. Foi uma ação desmedida que poderia ter colocado a saúde dela e a vida do seu bebê em grave risco”, explicou a delegada Roberta Merly.

Procedimentos e Justiça

Após o registro da ocorrência, o setor de investigação do 28º DIP reuniu provas da materialidade da agressão e representou pela ordem judicial junto ao Poder Judiciário. O mandado de prisão preventiva foi expedido e cumprido com sucesso nesta manhã.

O homem responderá criminalmente por extorsão e lesão corporal. Ele foi conduzido para os exames de corpo de delito obrigatórios, passará por audiência de custódia nas próximas horas e permanecerá recolhido na central de triagem, à disposição da Justiça do Amazonas.

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