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Vídeo do chá revelação com Bruna Biancardi repercutiu nas redes após internautas comentarem a expressão do jogador ao saber que será pai de mais uma menina.

Após a divulgação do vídeo, internautas passaram a comentar a reação de Neymar ao descobrir que será pai de mais uma menina.

Enquanto alguns usuários interpretaram a expressão do jogador como uma possível preferência por um menino, outros saíram em defesa do atleta e afirmaram que a reação foi natural para o momento.

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Entre os comentários publicados, seguidores escreveram frases como: “Ele queria um menino” e “A reação dele entregou tudo”. No entanto, muitos fãs destacaram que Neymar demonstrou felicidade durante toda a comemoração.

Neymar brinca sobre aumentar a família

No vídeo compartilhado pelo casal, Neymar aproveitou o momento para fazer uma brincadeira. Segundo o atacante, sua família já começa a parecer o grupo musical feminino Spice Girls.

Além disso, o jogador afirmou, em tom descontraído, que ainda pode ter um menino no futuro. Em seguida, a declaração repercutiu rapidamente entre os seguidores e gerou novas discussões nas redes sociais.

Família aumenta com a chegada de mais uma filha

Com a nova gravidez, Neymar será pai pela quarta vez. Enquanto isso, Bruna Biancardi comemorou a chegada de mais uma integrante à família e compartilhou momentos especiais do chá revelação.

Além das mensagens dos fãs, amigos e celebridades também enviaram felicitações ao casal. Por enquanto, os dois não divulgaram o nome da bebê nem a previsão de nascimento.

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