Quem pretende participar da Festa dos Visitantes 2026, em Parintins, precisa ficar atento às regras para garantir o acesso ao evento. Neste ano, a organização distribuirá 24 mil pulseiras gratuitas mediante a doação de dois alimentos não perecíveis e cadastro vinculado ao CPF.
A festa acontece no dia 25 de junho, a partir das 19h, no Bumbódromo, e antecede o Festival de Parintins. Além disso, a programação contará com atrações regionais e nacionais, incluindo Leonardo e Filho do Piseiro.
Entre os artistas confirmados estão Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa, Edilson Santana e DJ Gabe.
Como retirar a pulseira
Cada pulseira terá um QR Code exclusivo vinculado ao CPF do participante. Assim, o sistema evitará cadastros duplicados e impedirá que uma mesma pessoa retire mais de uma unidade.
Além disso, a organização não permitirá a retirada por terceiros, reforçando o controle de acesso ao evento.
A distribuição ocorrerá em três etapas:
- 23 de junho: 9 mil pulseiras para moradores de Parintins;
- 24 de junho: outras 9 mil pulseiras para moradores de Parintins;
- 25 de junho: 6 mil pulseiras destinadas aos visitantes.
Já os visitantes deverão realizar o cadastro entre os dias 20 e 21 de junho, por meio do portal da Secretaria de Cultura, ou até o preenchimento das vagas disponíveis.
Durante o processo, será necessário manter o GPS do celular ativado, pois o sistema utilizará georreferenciamento para validar a inscrição.
Depois da confirmação do cadastro, o participante precisará apresentar o comprovante gerado pelo sistema e entregar dois alimentos não perecíveis na Escola Estadual São José Operário, localizada na rua Oneldes Martins, nº 3311, bairro São José.
Alimentos aceitos
Entre os produtos aceitos pela organização estão:
- Arroz;
- Feijão;
- Café;
- Farinha;
- Leite;
- Sardinha;
- Salsicha.
Regras para crianças e adolescentes
O credenciamento de crianças e adolescentes ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho, a partir das 8h, também na Escola São José Operário.
Conforme as regras estabelecidas para grandes eventos, crianças e adolescentes de 10 a 15 anos poderão permanecer na festa até meia-noite, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsável legal.
Por outro lado, adolescentes de 16 e 17 anos poderão participar durante toda a programação. No entanto, também precisarão estar acompanhados e apresentar documento oficial com foto.
Shows na Festa dos Visitantes
Além de marcar a abertura não oficial do clima do Festival de Parintins, a Festa dos Visitantes reunirá artistas ligados à cultura dos bois-bumbás e atrações nacionais.
Por isso, a expectativa é de grande público no Bumbódromo. Entre os destaques da noite estão as apresentações de Leonardo e Filho do Piseiro, além dos shows de Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa, Edilson Santana e DJ Gabe.
Dessa forma, o evento promete reunir turistas e moradores em uma das programações mais aguardadas do calendário cultural de Parintins antes do início das disputas entre Caprichoso e Garantido.
Leia mais
O Globo dá nota zero para estreia de Virginia no Domingão com Huck
Ecobags temáticas celebram a cultura do Festival de Parintins