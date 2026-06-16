Programação Oficial

Evento distribuirá 24 mil pulseiras mediante doação de dois alimentos não perecíveis e cadastro vinculado ao CPF para acesso ao Bumbódromo.

Quem pretende participar da Festa dos Visitantes 2026, em Parintins, precisa ficar atento às regras para garantir o acesso ao evento. Neste ano, a organização distribuirá 24 mil pulseiras gratuitas mediante a doação de dois alimentos não perecíveis e cadastro vinculado ao CPF.

A festa acontece no dia 25 de junho, a partir das 19h, no Bumbódromo, e antecede o Festival de Parintins. Além disso, a programação contará com atrações regionais e nacionais, incluindo Leonardo e Filho do Piseiro.

Entre os artistas confirmados estão Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa, Edilson Santana e DJ Gabe.

Como retirar a pulseira

Cada pulseira terá um QR Code exclusivo vinculado ao CPF do participante. Assim, o sistema evitará cadastros duplicados e impedirá que uma mesma pessoa retire mais de uma unidade.

Além disso, a organização não permitirá a retirada por terceiros, reforçando o controle de acesso ao evento.

A distribuição ocorrerá em três etapas:

23 de junho: 9 mil pulseiras para moradores de Parintins;

9 mil pulseiras para moradores de Parintins; 24 de junho: outras 9 mil pulseiras para moradores de Parintins;

outras 9 mil pulseiras para moradores de Parintins; 25 de junho: 6 mil pulseiras destinadas aos visitantes.

Já os visitantes deverão realizar o cadastro entre os dias 20 e 21 de junho, por meio do portal da Secretaria de Cultura, ou até o preenchimento das vagas disponíveis.

Durante o processo, será necessário manter o GPS do celular ativado, pois o sistema utilizará georreferenciamento para validar a inscrição.

Depois da confirmação do cadastro, o participante precisará apresentar o comprovante gerado pelo sistema e entregar dois alimentos não perecíveis na Escola Estadual São José Operário, localizada na rua Oneldes Martins, nº 3311, bairro São José.

Alimentos aceitos

Entre os produtos aceitos pela organização estão:

Arroz;

Feijão;

Café;

Farinha;

Leite;

Sardinha;

Salsicha.

Regras para crianças e adolescentes

O credenciamento de crianças e adolescentes ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho, a partir das 8h, também na Escola São José Operário.

Conforme as regras estabelecidas para grandes eventos, crianças e adolescentes de 10 a 15 anos poderão permanecer na festa até meia-noite, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Por outro lado, adolescentes de 16 e 17 anos poderão participar durante toda a programação. No entanto, também precisarão estar acompanhados e apresentar documento oficial com foto.

Shows na Festa dos Visitantes

Além de marcar a abertura não oficial do clima do Festival de Parintins, a Festa dos Visitantes reunirá artistas ligados à cultura dos bois-bumbás e atrações nacionais.

Por isso, a expectativa é de grande público no Bumbódromo. Entre os destaques da noite estão as apresentações de Leonardo e Filho do Piseiro, além dos shows de Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa, Edilson Santana e DJ Gabe.

Dessa forma, o evento promete reunir turistas e moradores em uma das programações mais aguardadas do calendário cultural de Parintins antes do início das disputas entre Caprichoso e Garantido.

Foto: Divulgação

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