Programação Oficial

rogramação da semana pré-festival inclui a definição da ordem de Caprichoso e Garantido, ensaios técnicos no Bumbódromo e shows de Leonardo e Filho do Piseiro.

A reta final para o 59º Festival Folclórico de Parintins já começou. Antes das três noites de disputa entre Caprichoso e Garantido, moradores e visitantes poderão acompanhar uma série de eventos que movimentam a ilha. Entre os destaques estão o sorteio da ordem de apresentação dos bois, os ensaios técnicos e a tradicional Festa dos Visitantes.

Além disso, quem não estiver em Parintins poderá acompanhar toda a programação por meio das transmissões da Rede Calderaro de Comunicação (RCC), pela TV A Crítica e pelas plataformas digitais do grupo.

Sorteio define ordem de apresentação

A programação começa no dia 20 de junho, às 14h, com uma edição especial do Arena dos Bumbás, direto do Bumbódromo.

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Durante a transmissão, acontecerá o sorteio que definirá a ordem de apresentação de Caprichoso e Garantido nas três noites do Festival. Em seguida, o público poderá acompanhar as reações das diretorias e das torcidas após a definição.

Ensaios técnicos dos bois

Depois do sorteio, os ensaios técnicos marcarão os últimos ajustes antes da disputa oficial.

No dia 21 de junho, a partir das 21h, o Garantido apresentará uma prévia do espetáculo preparado para 2026. Já no dia 23 de junho, também às 21h, será a vez do Caprichoso entrar na arena para testar os detalhes finais da apresentação.

Dessa forma, os dois bois terão a oportunidade de realizar os últimos ajustes antes das apresentações valendo nota.

Festa dos Visitantes

Por sua vez, a tradicional Festa dos Visitantes acontecerá no dia 25 de junho, a partir das 21h30.

Neste ano, a programação contará com os shows nacionais de Leonardo e Filho do Piseiro. Além disso, o evento reunirá atrações ligadas ao universo dos bois-bumbás e milhares de torcedores que chegam à ilha para acompanhar o Festival.

Confira a programação

20 de junho, às 14h: sorteio da ordem de apresentação dos bois;

sorteio da ordem de apresentação dos bois; 21 de junho, às 21h: ensaio técnico do Garantido;

ensaio técnico do Garantido; 23 de junho, às 21h: ensaio técnico do Caprichoso;

ensaio técnico do Caprichoso; 25 de junho, às 21h30: Festa dos Visitantes com Leonardo e Filho do Piseiro;

Festa dos Visitantes com Leonardo e Filho do Piseiro; 26, 27 e 28 de junho: Festival Folclórico de Parintins 2026.

Por fim, os três dias de disputa definirão o campeão do 59º Festival Folclórico de Parintins.

Todos os eventos terão transmissão da TV A Crítica e das plataformas digitais da Rede Calderaro de Comunicação. Assim, o público poderá acompanhar cada etapa da preparação para o maior espetáculo a céu aberto da Amazônia.

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