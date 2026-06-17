Serviços ambientais

Ação da Semmas também oferece doação de mudas, educação ambiental e atendimento para solicitações relacionadas à arborização urbana.

Os moradores do bairro Zumbi dos Palmares, na zona Leste de Manaus, poderão vacinar gratuitamente cães e gatos contra a raiva nesta quarta-feira (17), durante mais uma edição do projeto itinerante “Semmas no Meu Bairro”. A ação acontece na creche municipal Elias Lima de Souza, localizada na rua Bom Jesus, nº 948.

Além da vacinação antirrábica, a população terá acesso à doação de mudas de plantas, atividades de educação ambiental e atendimento para abertura de solicitações de poda, corte e plantio de árvores.

A iniciativa busca aproximar os serviços ambientais dos moradores e facilitar o acesso da população a atendimentos voltados ao bem-estar animal e à arborização da cidade.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o projeto será realizado semanalmente, sempre às quartas-feiras, em diferentes bairros da capital.

Durante todo o mês de junho, as ações estarão concentradas na zona Leste, atendendo moradores dos bairros Zumbi dos Palmares, Jorge Teixeira e Cidade de Deus.

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