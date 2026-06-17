Gana e Panamá entram em campo às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida marca a estreia das duas seleções no torneio e pode ser decisiva na disputa por uma vaga na próxima fase.
O grupo também conta com Inglaterra e Croácia, consideradas as favoritas à classificação. Por isso, ganeses e panamenhos enxergam o confronto direto como uma oportunidade importante para largar na frente na briga pelo mata-mata.
Gana estreia sem Thomas Partey
A seleção ganesa inicia sua quinta participação em Copas do Mundo sonhando em repetir campanhas históricas do passado. Para a estreia, porém, o técnico Carlos Queiroz terá um desfalque importante.
O volante Thomas Partey está fora da competição após ser impedido de entrar no Canadá devido a acusações de estupro. Mesmo sem um de seus principais jogadores, a equipe aposta em nomes como Jordan Ayew, Antoine Semenyo e Kamal Sulemana para buscar a vitória.
Provável escalação de Gana:
Benjamin Asare; Alexander Djiku, Kojo Pepprah e Gideon Mensah; Augustine Boakye, Kwasi Sibo, Fatawu Issahaku e Kamal Sulemana; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Prince Adu.
Panamá busca surpreender
Do outro lado, o Panamá disputa apenas sua segunda Copa do Mundo e tenta fazer história após a participação de 2018, quando terminou a competição em último lugar.
Sob o comando do técnico espanhol Thomas Christiansen, a seleção panamenha aposta na força coletiva do elenco para tentar surpreender os adversários.
Provável escalação do Panamá:
Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade e Fidel Escobar; Amir Murillo, Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas e César Blackman; Ismael Díaz e Cecilio Waterman.
Onde assistir
A partida entre Gana e Panamá terá transmissão ao vivo pela CazéTV.
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