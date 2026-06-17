Fim de semana

Fim de semana conta com programação para todas as idades no Manaus Plaza Shopping

O fim de semana em Manaus oferece diversas opções de entretenimento para quem deseja aproveitar a cidade sem precisar viajar. Para isso, o Manaus Plaza Shopping preparou uma programação que reúne música ao vivo, experiências gastronômicas, cinema e atividades infantis, contemplando públicos de todas as idades.

As atrações acontecem no sábado (20), das 10h às 21h, e no domingo (21), das 12h às 21h, em diferentes espaços do centro de compras na avenida Djalma Batista.

Música ao vivo e experiências gastronômicas

No subsolo do shopping, o Plaza Gourmet desponta como um dos principais pontos de encontro durante o fim de semana. No local, apresentações musicais ao vivo animam o público no sábado e no domingo, sempre a partir das 12h.

Além disso, os visitantes podem degustar as cervejas artesanais da Cervejaria Louvada, que enriquecem a experiência gastronômica do espaço.

Da mesma forma, a Osteria Del Nonno amplia as opções para quem aprecia boa gastronomia. Especializado em culinária italiana, o restaurante oferece pratos variados e proporciona uma experiência diferenciada durante o passeio.

Espaço infantil garante diversão para as crianças

Enquanto os adultos aproveitam as atrações gastronômicas e culturais, as crianças encontram diversão na Brincandoteca. O espaço funciona próximo à entrada do shopping pelo bairro Vieiralves e reúne atividades recreativas e lúdicas em um ambiente monitorado.

Além de promover momentos de lazer, a Brincandoteca estimula a criatividade, a interação e o desenvolvimento infantil. Assim, as famílias aproveitam o passeio com mais conforto e tranquilidade.

Cinema apresenta opções para diferentes públicos

Já os amantes da sétima arte encontram uma programação diversificada no Cinépolis Manaus Plaza. Ao longo de todo o dia, o cinema exibe sessões voltadas para diferentes perfis de público.

Entre os destaques estão Michael, cinebiografia do cantor Michael Jackson, O Diabo Veste Prada 2 e Star Wars: O Mandaloriano e Grogu. Além desses títulos, a programação inclui animações e aventuras voltadas ao público infantil.

Por fim, os interessados podem consultar os horários das sessões no Instagram oficial da rede, @cinepolisbrasil.

Informações

Para mais detalhes sobre a programação, o público pode acessar o Instagram oficial do Manaus Plaza Shopping, @manausplaza.

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