Coletiva

Presidente dos EUA comentou condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF, chamando o país de ‘complicado’.

Évian-les-Bains (França) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17/06) que a situação política no Brasil se tornou “perigosa” e “complicada”. A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva realizada em Évian-les-Bains, na França, onde o líder republicano cumpre agenda internacional. Na mesma fala, o presidente americano se confundiu ao comentar as recentes decisões do Judiciário brasileiro e trocou os integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Trump foi questionado por jornalistas se havia conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as novas tarifas comerciais impostas pelos EUA contra o mercado brasileiro e a respeito da classificação de facções criminosas do Brasil como organizações terroristas por parte de Washington.

“Na verdade, passei bastante tempo com ele [Lula]. E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, não é? Politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa. Você está falando do Brasil, certo? Tem sido algo desagradável”, respondeu o mandatário americano.

Confusão com a família Bolsonaro

Logo em seguida, ao tentar criticar o cenário político e jurídico brasileiro, Trump cometeu uma gafe ao confundir os filhos de Jair Bolsonaro. O americano se referiu ao alvo de uma recente decisão judicial no Brasil como “Bolsonaro Jr.”, misturando as ações que envolvem o senador Flávio Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

“Ouvi dizer que prenderam hoje alguém que está concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Prenderam-no, ou querem prendê-lo, para ter alguma coisa contra ele”, disparou Trump.

Na realidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou na última terça-feira (16/06) o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, e não o senador Flávio Bolsonaro, a uma pena de quatro anos e dois meses de prisão em regime inicialmente semiaberto pelo crime de coação no curso do processo. Eduardo reside nos Estados Unidos desde março do ano passado.

Críticas ao sistema eleitoral dos EUA

Ao concluir seu raciocínio sobre o cenário institucional brasileiro, o presidente dos EUA opinou que as autoridades de Brasília “jogam pesado” na arena política, mas aproveitou o gancho para direcionar os ataques de volta ao seu próprio país e ao sistema eleitoral americano.

“Mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. Veja, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições manipuladas”, finalizou o republicano, repetindo suas tradicionais teses de desconfiança sobre o sistema de votação nos EUA.

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