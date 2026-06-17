Bois do Brasil

Feira de Economia Criativa, exposição temática e atrações culturais recebem turistas durante a temporada do Festival de Parintins

A partir desta quinta-feira (18), passageiros e visitantes do Aeroporto Internacional de Manaus poderão conferir as primeiras atrações do receptivo especial preparado para o Festival Folclórico de Parintins 2026. A programação inclui a Feira de Economia Criativa e a exposição “Bois do Brasil”, iniciativas promovidas pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, integrante da VINCI Airports, em parceria com o Governo do Amazonas.

Com o tema “O Folclore nos Conecta”, o receptivo transforma o aeroporto em uma vitrine da cultura amazonense. Além disso, a programação reúne decoração temática inspirada nos bois Caprichoso e Garantido, apresentações culturais, exposição de indumentárias, espaços interativos e ações voltadas ao fortalecimento do turismo regional.

A iniciativa conta com a participação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Amazonastur e da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo. Dessa forma, a ação busca valorizar as tradições populares, promover a cultura local e ampliar a experiência dos visitantes que chegam ao Amazonas.

Feira fortalece empreendedorismo e cultura regional

A Feira de Economia Criativa reúne 16 expositores e apresenta ao público produtos artesanais produzidos por empreendedores locais. Além de incentivar a geração de renda, o espaço amplia a visibilidade do trabalho desenvolvido por artistas e artesãos amazonenses.

Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalece a economia criativa e aproxima os turistas da riqueza cultural da região por meio de peças que representam a identidade amazônica.

Exposição destaca manifestações folclóricas do país

Foto: Divulgação

Já a exposição “Bois do Brasil” convida os visitantes a conhecer manifestações culturais de diferentes regiões brasileiras. A mostra apresenta réplicas de bois folclóricos produzidas por artistas parintinenses e evidencia a diversidade das tradições populares do país.

Além dos bois Garantido e Caprichoso, a exposição reúne representações inspiradas em celebrações realizadas em várias regiões do Brasil, incluindo festas natalinas, carnavais, festejos juninos e círios marianos.

Lounge temático amplia programação cultural

A programação continua no dia 22 de junho com a abertura de um lounge temático voltado aos visitantes que desejam mergulhar ainda mais no universo do Festival de Parintins.

O espaço contará com exibição de imagens das apresentações dos bois, exposição de indumentárias e apresentações culturais realizadas em um palco montado no saguão de embarque do aeroporto. Assim, os turistas terão contato direto com elementos que fazem parte de uma das maiores manifestações culturais do país.

Operação aérea prevê 443 voos durante a temporada

Foto: Divulgação

Durante a temporada do Festival de Parintins 2026, o Manaus Airport prevê a operação de 443 voos comerciais e fretados. Por isso, a concessionária aposta na programação cultural para transformar a passagem dos visitantes pelo terminal em uma experiência diferenciada.

Segundo o CEO da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Kleyton Mendes, a proposta é apresentar a riqueza cultural do estado desde a chegada dos turistas.

“Queremos que o turista tenha contato com a riqueza cultural da Amazônia desde o momento em que desembarca em Manaus. O aeroporto é uma porta de entrada para o estado e um espaço de conexão entre pessoas, culturas e experiências”, disse.

Com a iniciativa, o Aeroporto Internacional de Manaus reforça seu papel como porta de entrada do Amazonas e contribui para fortalecer a divulgação da cultura regional durante o maior evento folclórico da Amazônia.

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