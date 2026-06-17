DESCARGA ELÉTRICA

Testemunhas relataram que a vítima subiu na estrutura para retirar cabos quando recebeu a descarga e caiu ao solo.

Publicado em 17 de junho de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Um homem, ainda não identificado, sofreu um choque elétrico e caiu de um poste na tarde desta quarta-feira (17), na rua D, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, o homem subiu na estrutura para tentar furtar fios de energia elétrica, quando levou o choque. No entanto, durante a ação, ele recebeu um choque e perdeu o equilíbrio.

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Com o impacto da descarga elétrica, a vítima caiu ao solo e chamou a atenção de moradores da região.

Populares prestaram socorro após homem levar choque

Logo após o acidente, pessoas que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros e acionaram equipes de emergência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do homem.

Caso deve ser investigado

A ocorrência mobilizou moradores do bairro e voltou a chamar atenção para os riscos de intervenções irregulares na rede elétrica.

Além disso, esse tipo de ação pode provocar acidentes graves e até fatais.

Agora, as autoridades deverão apurar as circunstâncias do caso.

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