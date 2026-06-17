Agenda

Caravana pelos municípios do Juruá reúne moradores, entrega obras, inaugura equipamentos públicos e anuncia novos investimentos.

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, participa de uma série de agendas no interior do estado ao lado do senador Eduardo Braga, prefeitos, deputados federais e lideranças locais. A caravana do movimento “Amazonas Forte de Novo” começou na última segunda-feira (15) e segue até quinta-feira (18), percorrendo municípios da região do Juruá.

Além dos encontros com moradores, a programação inclui inaugurações, entrega de equipamentos, vistoria de obras e anúncios de investimentos em infraestrutura, habitação, saúde e desenvolvimento rural.

Caravana inicia em Guajará com entregas e inauguração de UBS

A agenda começou em Guajará, onde os parlamentares foram recebidos por autoridades municipais e participaram de um encontro com a população no centro da cidade.

Durante a visita, o grupo anunciou investimentos em equipamentos agrícolas e inaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maurício Sabino da Silva.

Ipixuna, Envira e Eirunepé recebem investimentos e equipamentos

Na terça-feira (16), a caravana passou por três municípios.

Em Ipixuna, uma carreata conduziu a comitiva até o Centro Sócio Cultural. No local, foram anunciados novos equipamentos agrícolas, mais de R$ 6 milhões para o programa Minha Casa, Minha Vida e investimentos em obras de pavimentação que somam R$ 9 milhões.

Em seguida, o grupo seguiu para Envira, onde foi recebido por moradores e participou de um encontro no Ginásio Lupercino Mariano de França. Durante a agenda, foram anunciados novos equipamentos para o município.

A programação do dia terminou em Eirunepé, com recepção popular e encontro realizado no Ginásio Gilberto Mestrinho.

Eirunepé e Itamarati concentram agenda de inaugurações

Nesta quarta-feira (17), a programação inclui entregas e vistorias em Eirunepé e Itamarati.

Em Eirunepé, a agenda prevê a entrega das ruas Travessa Santo Antônio e Domingos Barroso, além da inauguração de uma nova ala do Hospital Regional Vinícius Conrado e das instalações da Secretaria da Mulher.

Além disso, a comitiva realiza visitas a escolas, ao abrigo para menores e a estradas do município.

Em Itamarati, os senadores participam da entrega de 3,6 quilômetros de vias pavimentadas em ruas como Boa Vista e 13 de Maio. O município também recebe 15 máquinas agrícolas, entre tratores e roçadeiras.

Durante a passagem pela cidade, a programação inclui visitas ao Centro POP e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Carauari terá novas obras e investimentos em infraestrutura

Ainda nesta quarta-feira, a comitiva segue para Carauari.

A programação prevê a assinatura de ordens de serviço que somam quase R$ 15 milhões para obras de infraestrutura, incluindo estradas e pavimentação em bairros como Centro, da Luz e Samuel Amaral.

Também estão previstas entregas de maquinários agrícolas e etapas de obras de concreto e asfalto em diferentes localidades do município.

Juruá encerra roteiro com anúncios para habitação e pavimentação

O encerramento da agenda ocorre na quinta-feira (18), em Juruá.

No Centro Cultural Maria Heloísa Teixeira, a comitiva anunciará investimentos para a pavimentação do bairro São Francisco, a construção de 20 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida e a destinação de R$ 1,4 milhão em maquinários.

Antes do fim da viagem, o grupo seguirá para a Comunidade Forte da Graça, onde está prevista a inauguração da UBS Honorinda Loreto Nascimento.

De acordo com a organização da caravana, uma nova agenda no interior do Amazonas está prevista para o próximo fim de semana, com novas entregas e anúncios de investimentos.

(*) Com informações da assessoria

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