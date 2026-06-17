O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, participa de uma série de agendas no interior do estado ao lado do senador Eduardo Braga, prefeitos, deputados federais e lideranças locais. A caravana do movimento “Amazonas Forte de Novo” começou na última segunda-feira (15) e segue até quinta-feira (18), percorrendo municípios da região do Juruá.
Além dos encontros com moradores, a programação inclui inaugurações, entrega de equipamentos, vistoria de obras e anúncios de investimentos em infraestrutura, habitação, saúde e desenvolvimento rural.
Caravana inicia em Guajará com entregas e inauguração de UBS
A agenda começou em Guajará, onde os parlamentares foram recebidos por autoridades municipais e participaram de um encontro com a população no centro da cidade.
Durante a visita, o grupo anunciou investimentos em equipamentos agrícolas e inaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maurício Sabino da Silva.
Ipixuna, Envira e Eirunepé recebem investimentos e equipamentos
Na terça-feira (16), a caravana passou por três municípios.
Em Ipixuna, uma carreata conduziu a comitiva até o Centro Sócio Cultural. No local, foram anunciados novos equipamentos agrícolas, mais de R$ 6 milhões para o programa Minha Casa, Minha Vida e investimentos em obras de pavimentação que somam R$ 9 milhões.
Em seguida, o grupo seguiu para Envira, onde foi recebido por moradores e participou de um encontro no Ginásio Lupercino Mariano de França. Durante a agenda, foram anunciados novos equipamentos para o município.
A programação do dia terminou em Eirunepé, com recepção popular e encontro realizado no Ginásio Gilberto Mestrinho.
Eirunepé e Itamarati concentram agenda de inaugurações
Nesta quarta-feira (17), a programação inclui entregas e vistorias em Eirunepé e Itamarati.
Em Eirunepé, a agenda prevê a entrega das ruas Travessa Santo Antônio e Domingos Barroso, além da inauguração de uma nova ala do Hospital Regional Vinícius Conrado e das instalações da Secretaria da Mulher.
Além disso, a comitiva realiza visitas a escolas, ao abrigo para menores e a estradas do município.
Em Itamarati, os senadores participam da entrega de 3,6 quilômetros de vias pavimentadas em ruas como Boa Vista e 13 de Maio. O município também recebe 15 máquinas agrícolas, entre tratores e roçadeiras.
Durante a passagem pela cidade, a programação inclui visitas ao Centro POP e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Carauari terá novas obras e investimentos em infraestrutura
Ainda nesta quarta-feira, a comitiva segue para Carauari.
A programação prevê a assinatura de ordens de serviço que somam quase R$ 15 milhões para obras de infraestrutura, incluindo estradas e pavimentação em bairros como Centro, da Luz e Samuel Amaral.
Também estão previstas entregas de maquinários agrícolas e etapas de obras de concreto e asfalto em diferentes localidades do município.
Juruá encerra roteiro com anúncios para habitação e pavimentação
O encerramento da agenda ocorre na quinta-feira (18), em Juruá.
No Centro Cultural Maria Heloísa Teixeira, a comitiva anunciará investimentos para a pavimentação do bairro São Francisco, a construção de 20 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida e a destinação de R$ 1,4 milhão em maquinários.
Antes do fim da viagem, o grupo seguirá para a Comunidade Forte da Graça, onde está prevista a inauguração da UBS Honorinda Loreto Nascimento.
De acordo com a organização da caravana, uma nova agenda no interior do Amazonas está prevista para o próximo fim de semana, com novas entregas e anúncios de investimentos.
(*) Com informações da assessoria
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