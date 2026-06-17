Go Skate Day

Evento reúne skatistas, bandas de rock, DJs e intervenções artísticas em passeata pelo Centro Histórico no dia 21 de junho

Manaus se prepara para celebrar o Go Skate Day no dia 21 de junho. O evento marca o Dia Mundial do Skate e reúne esporte, arte urbana, música e intervenções culturais no Centro Histórico da capital. Além disso, a programação reforça o skate de rua como ferramenta de inclusão social e transformação comunitária.

A programação começa com uma grande passeata pelo Centro de Manaus. A concentração ocorre na Praça da Polícia, na Avenida Sete de Setembro.

De lá, os skatistas seguem em percurso organizado pelas ruas da região. Ao longo do trajeto, o público acompanha paradas estratégicas com desafios em obstáculos urbanos, no estilo skate street.

Cultura urbana e incentivo ao esporte

Segundo os organizadores, fortalecer o Go Skate Day no calendário oficial contribui para a consolidação da cultura urbana na cidade. Além disso, o evento impulsiona a economia criativa local.

Dessa forma, a iniciativa funciona como vitrine para atletas manauaras. Ao mesmo tempo, incentiva novas gerações a seguirem no esporte, que atualmente integra o programa olímpico.

Encerramento terá skate, música e arte

A programação se encerra na praça localizada sob a Ponte de Ferro, na Avenida Sete de Setembro, ao lado do antigo presídio. No local, a organização monta uma estrutura especial com obstáculos para sessões livres, desafios e demonstrações.

Além disso, o encerramento conta com apresentações de bandas de rock e DJs, que garantem a trilha sonora do evento e ampliam a atmosfera da cultura urbana.

Organização do evento

O Go Skate Day Amazonas é realizado pela Federação Amazonense de Skate de Borda (FESBAM) e pelo Instituto Conexão Brasil. A organização geral envolve os skatistas Irailson Arruda, Jhonny Robson, Irailton Arruda, Luiz Henrique e Wanderley Silva, além da Cacau Calderaro Produções e do coletivo Skate Raiz.

Serviço

Evento: Go Skate Day Amazonas

Data: 21 de junho

Horário: 14h

Concentração: Praça da Polícia (Av. Sete de Setembro, Centro)

Encerramento: Ponte de Ferro (Av. Sete de Setembro)

Entrada: Gratuita

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