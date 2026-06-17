A Inglaterra começou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente sobre a Croácia. Em uma partida movimentada e repleta de emoções no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, os ingleses venceram por 4 a 2 e largaram na frente no Grupo L.
Harry Kane comandou o triunfo com dois gols. Além disso, Jude Bellingham e Marcus Rashford também balançaram as redes. Do lado croata, Martin Baturina e Petar Musa marcaram, mas não conseguiram evitar a derrota na estreia.
Com o resultado, a Inglaterra soma os primeiros três pontos e assume a liderança provisória da chave. Enquanto isso, a Croácia inicia sua campanha sem pontuar e já liga o sinal de alerta para a próxima rodada.
Kane abre caminho para a vitória
A Inglaterra começou melhor e abriu o placar ainda nos primeiros minutos. Após um pênalti cometido sobre Madueke, Harry Kane desperdiçou a primeira cobrança, mas ganhou nova chance porque o goleiro Livakovic se adiantou. Na repetição, o atacante não perdoou.
A Croácia, porém, reagiu e empatou aos 35 minutos. Depois de uma bela troca de passes, Baturina apareceu livre e acertou uma finalização no ângulo.
No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 41, Kane voltou a aparecer. Após cobrança de escanteio de Declan Rice, o camisa 9 subiu sozinho e colocou os ingleses novamente em vantagem.
Quando parecia que a Inglaterra iria para o intervalo vencendo, a Croácia respondeu mais uma vez. Já nos acréscimos, Perisic recebeu pela esquerda e serviu Petar Musa, que completou para o fundo da rede.
Bellingham decide e Rashford fecha a conta
O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo no primeiro minuto, Jude Bellingham arrancou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado para marcar o terceiro gol inglês.
A partir daí, a Inglaterra passou a controlar as ações e criou diversas oportunidades. Livakovic ainda evitou um placar mais elástico com boas defesas, mas não conseguiu impedir o quarto gol.
Aos 39 minutos, Rashford recebeu passe de Saka, cortou a marcação e finalizou no canto para decretar a vitória inglesa por 4 a 2.
Situação do grupo
Com os três pontos conquistados, a Inglaterra assume a liderança provisória do Grupo L. A chave ainda conta com Gana e Panamá, que completam a primeira rodada.
Na próxima rodada, os ingleses enfrentam Gana no dia 23 de junho. Já a Croácia busca recuperação diante do Panamá para seguir viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final.
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