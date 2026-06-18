Hemorragia intensa

Jovem sofreu hemorragia severa após o objeto quebrar em seu corpo; relatos apontam que ela enfrentava rejeição do companheiro por esperar outra menina.

Uma adolescente de 17 anos morreu na quarta-feira (17), em Coari, no interior do Amazonas, após usar um lápis em uma tentativa de aborto. A jovem sofreu graves lesões internas, foi socorrida e encaminhada ao hospital do município em estado grave. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações preliminares, a adolescente já era mãe de uma menina e estava grávida novamente. Após descobrir que esperava outra filha, ela teria enfrentado problemas no relacionamento com o companheiro, que desejava um menino.

Além disso, relatos de pessoas próximas apontam que a jovem ficou emocionalmente abalada depois de comunicar a gravidez ao parceiro. Conforme os depoimentos, ela chegou a desabafar com uma amiga sobre as dificuldades que imaginava enfrentar diante da rejeição.

Ainda de acordo com as informações iniciais, a adolescente decidiu tentar interromper a gestação por conta própria utilizando um lápis. Entretanto, o objeto teria se quebrado durante a ação, causando perfurações internas e uma hemorragia severa.

Em seguida, familiares buscaram ajuda e a levaram para uma unidade de saúde. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe médica, o quadro se agravou rapidamente e a adolescente morreu.

Polícia investiga o caso

Agora, a Polícia Civil do Amazonas investiga as circunstâncias da morte e busca esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Enquanto a apuração avança, os investigadores analisam depoimentos, documentos e informações médicas relacionadas ao caso. Até o momento, as autoridades não divulgaram novos detalhes sobre a investigação.

Por fim, a polícia informou que seguirá com as diligências para esclarecer completamente o caso.

Leia mais

Caprichoso anuncia primeira Tuxaua Trans da história do Festival de Parintins

ZFM: defender empregos, proteger a floresta e construir a economia do futuro