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Seleções derrotadas na estreia duelam nesta quinta-feira em busca da primeira vitória no Grupo A.

República Tcheca e África do Sul entram em campo nesta quinta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no Atlanta Stadium, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. Além disso, as duas seleções chegam pressionadas após derrotas na estreia e precisam vencer para seguir com chances de classificação ao mata-mata. Veja abaixo onde assistir ao jogo, horário e prováveis escalações.

A equipe tcheca iniciou a campanha com derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul. Já a África do Sul perdeu por 2 a 0 para o México e tenta reagir na competição.

Por outro lado, o confronto também chama atenção pelo duelo entre dois dos treinadores mais experientes do Mundial. Miroslav Koubek, da República Tcheca, e Hugo Broos, da África do Sul, têm 74 anos e estão entre os técnicos mais velhos desta Copa do Mundo.

República Tcheca pode mudar o ataque

Após a derrota na primeira rodada, Miroslav Koubek indicou que fará alterações na equipe. No entanto, o treinador não revelou quais mudanças pretende realizar.

A principal dúvida está no setor ofensivo. Adam Hlozek, que entrou no segundo tempo da estreia, pode aparecer entre os titulares.

África do Sul terá desfalques

A seleção sul-africana também deve promover mudanças. Além disso, o técnico Hugo Broos perdeu dois jogadores para a partida.

Sithole está suspenso após ser expulso na estreia. Enquanto isso, Zwane cumprirá punição aplicada pela Fifa e também desfalca a equipe.

Diante desse cenário, a tendência é que a África do Sul adote uma postura mais ofensiva em busca dos três pontos.

Onde assistir República Tcheca x África do Sul

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

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