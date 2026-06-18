TRAGÉDIA

Harshita Nair, de 21 anos, e Mahial Sran, de 20, descansavam em uma praia da Califórnia quando a maré subiu e ondas as arrastaram. As duas morreram após o resgate.

Duas estudantes universitárias morreram após ondas arrastarem as jovens enquanto elas descansavam em uma praia do condado de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. As vítimas eram Harshita Nair, de 21 anos, e Mahial Sran, de 20.

Segundo as autoridades, as estudantes descansavam próximas a uma área conhecida como “buraco de fechadura”, passagem que dá acesso à praia de Yellow Bank durante a maré baixa. No entanto, o nível do mar subiu rapidamente e surpreendeu as jovens na quarta-feira (10).

Assim que receberam o chamado, equipes de resgate iniciaram as buscas. Os socorristas localizaram as estudantes em pontos diferentes da costa e as levaram para hospitais da região.

Harshita Nair morreu poucas horas depois. Enquanto isso, Mahial Sran permaneceu internada em estado crítico até sábado, quando a equipe médica confirmou sua morte.

Além disso, autoridades alertaram que as praias da região registram correntes fortes e mudanças repentinas na maré. Conforme os órgãos de resgate, o trecho onde ocorreu o acidente já concentrou vários atendimentos semelhantes nas últimas semanas.

Por isso, equipes de segurança reforçaram as orientações aos visitantes e recomendaram atenção constante ao avanço do mar, especialmente em áreas rochosas e de difícil acesso.

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